Interbloques en Frente de Todos: Juntos por el Cambio cuestionó la decisión

miércoles, 20 de abril de 2022 12:33

Los principales dirigentes de Juntos por el Cambio cuestionaron hoy la decisión del Frente de Todos de conformar un interbloque en el Senado y la atribuyeron a una supuesta intención del oficialismo de conseguir un lugar más en la nueva integración del Consejo de la Magistratura.



La bancada de senadores nacionales del Frente de Todos se transformará en un interbloque con dos espacios, uno integrado por 21 senadores y otro con 14 miembros, de acuerdo a fuentes oficiales.



El interbloque del oficialismo continuará llamándose Frente de Todos y estará conformado por dos espacios, Frente Nacional y Popular y Unidad Ciudadana.



La decisión de conformar un interbloque similar al que constituye Juntos por el Cambio con la UCR, el PRO y la Coalición Cívica, fue adoptada anoche en conjunto por las autoridades del FdT, el senador por Formosa José Mayans y la vicepresidenta del espacio, Anabel Fernández Sagasti.



En un hilo de Twitter publicado esta mañana, el jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, evaluó que el kirchnerismo pretende "un Consejo de la Magistratura con mayorías propias para disciplinar a los jueces".



"Eso hicieron con la reforma del 2006 que redujo la cantidad de jueces, abogados, académicos y representantes de la oposición parlamentaria, y la Corte la declaró inconstitucional", continuó el jefe de Gobierno porteño.



"El fallo de la Corte es claro: la ley que regulaba el Consejo es inconstitucional y hay que volver a la composición anterior para preservar el equilibrio institucional entre los estamentos tal como lo indica nuestra Constitución Nacional", indicó.



Rodríguez Larreta dijo además que "no hay ninguna duda de quiénes son estos representantes" ante el Consejo, planteó que "la distribución es clara y no se puede hacer cualquier cosa" y sostuvo que "no se le puede hacer trampa a la Democracia".



En tanto, el titular del bloque de Diputados de la UCR, Mario Negri, se preguntó "cuántos consejeros quiere tener Cristina (Fernández de Kirchner) en representantes del Senado", y se respondió que "tres de los cuatro", una lectura que también exhibió el titular del bloque del PRO en Diputados, Cristian Ritondo, quien entendió que la intención del oficialismo es "robarse el lugar del PRO en el Consejo de la Magistratura".



En el mismo sentido también el senador nacional y titular del Interbloque de Juntos por el Cambio en el Senado, Alfredo Cornejo, y la titular del PRO, Patricia Bullrich.