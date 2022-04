Aseguran que el scoring nacional por infracciones de tránsito estará "listo en pocas semanas"

martes, 19 de abril de 2022 11:01

El director ejecutivo de la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV), Pablo Martínez Carignano, aseguró hoy que el sistema nacional de descuento de puntos en la licencia de conducir por infracciones de tránsito "va a estar listo de aquí a pocas semanas" y señaló que, una vez que se establezca a nivel nacional, las provincias deberán incorporarlo a su normativa local.



"El scoring en 2011 se hizo ley y, de ahí, pasaron once años sin que se moviera. Ahora, en conjunto con las provincias, se ha tomado la decisión de avanzar hacia su implementación para salir de esta historia tan conocida en la Argentina de que todas las multas se arreglan con dinero sin importar las cosas que se hayan hecho", dijo Martínez Carignano.



En declaraciones formuladas esta mañana a la radio online FutuRöck, el director de la ANSV señaló que el sistema "va a estar listo de aquí a pocas semanas, y después depende de que cada jurisdicción lo adopte y lo empiece a aplicar".



"Salvo la Ciudad de Buenos Aires, que tiene su propio sistema de descuento de puntos, el resto lo consensuaron y va a ser algo que no va a llevar mucho tiempo", indicó el funcionario en relación al acuerdo nacional anunciado el pasado 7 de abril, cuando el ministro de Transporte Alexis Guerrera presentó ante el Consejo Federal de Seguridad Vial la propuesta de scoring.



El sistema otorga 20 puntos a cada conductor que cuente con la Licencia Nacional de Conducir y cuando se pierdan por primera vez los puntos por infracciones acumuladas quedará inhabilitado para conducir por 60 días. En el caso que ocurra por segunda vez el plazo aumentará a 120 días, la tercera a 180, y luego se irá duplicando sucesivamente.



Para el recupero de puntos, los automovilistas podrán efectuar cursos de seguridad vial, mientras que los choferes profesionales pueden recurrir a esta opción con una periodicidad anual.



Respecto a las estadísticas de muertes por siniestros viales en el país, el titular de la ANSV afirmó que "en 2021 tuvimos la cifra más baja desde 2008", sostuvo que "este año arrancó igual, con un 27% menos que lo que venía siendo los últimos años".



"El vaso medio vacío es que todavía mueren 10 personas por día en la Argentina, en su mayoría jóvenes varones motociclistas del interior; esto explica la mayor parte de la siniestralidad", apuntó.



Sobre los operativos de control por los feriados de Semana Santa, expresó: "Tenemos que acostumbrarnos a que en la ruta todos valemos uno y que no hay lugar para el ventajero ni para el vivo".



"Publicar las patentes de los que han cometido infracciones me parece que es algo natural y de hecho hoy es de libre acceso", añadió Martínez Carignano, quien aclaró que, "si uno ingresa a cualquier portal de infracciones de las ciudades o provincias, esa información es pública. Al que no le gusta será que habrá ido por la banquina".