Con San Juan como productora, crece el consumo de Malbec

domingo, 17 de abril de 2022 12:44

La superficie cultivada con uva Malbec, la variedad insignia de la Argentina, se incrementó 168% en los últimos 20 años -en el período 2001-2021-, en un contexto de aumento de la producción y el consumo a nivel local, y una sensible alza en las exportaciones.



Con 46.366 hectáreas plantadas, el Malbec representa 23,8% del total cultivado en el país y 40,3% de la superficie de uvas tintas.



Wines of Argentina (WofA), institución a cargo de la promoción del Vino Argentino a nivel internacional, es una de las entidades que impulsa la fecha del 17 de abril para la celebración del Malbec World Day.



El Día Mundial del Malbec, una iniciativa que comenzó a cobrar forma en 2011, cuenta con el apoyo del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto de la Nación y la Corporación Vitivinícola Argentina (Coviar), dentro del Plan Estratégico Vitivinícola Argentina 2030.



En la Argentina, la superficie cultivada con uva Malbec tuvo un crecimiento en el periodo 2012/2021 de 31% y de 2% entre 2020 y 2021, para totalizar 46.366 hectáreas de viñedos en todo el territorio nacional, según un informe del Observatorio Vitivinícola Argentino.



De ese total, Mendoza posee 39.248 ha ( 84,6%) plantadas con Malbec, seguida por San Juan, 2.917 (6.3%); Salta, 1.647 (3.5%); La Rioja, 818 (1,76%) y Neuquén 662 (1,43%); y el resto de las provincias 2% (entre ellas Chubut, con sólo tres hectáreas (0,01%).



Según el Observatorio, el área dedicada a Malbec pasó de 17% en 2012 a 22% en 2021, superando largamente la superficie cultivada con Bonarda (8%), Cabernet Suavignon (7%), Pedro Giménez (4%), Torrontés (4%) y Chardonnay (3%), entre otras.



Asimismo, el Malbec sigue siendo la variedad con mayor producción en 2021, con 4.449.597 quintales, 20,4% del total de uva ingresada a establecimientos para elaboración y, más específicamente, 40,1% de las tintas destinadas a elaboración.



El rendimiento de las uvas Malbec creció 20% en el periodo analizado (2012/2021), con 96 quintales por hectárea promedio, destacó el Observatorio Vitivinícola Argentino.



La cosecha 2021, con sus 4,4 millones de quintales de uvas Malbec, significó un crecimiento de 20% con relación al año anterior y 57% en 10 años.



Comparado con otras variedades, la cepa concentra 18% de la cosecha total, mientras que la Bonarda fue de 10% y Syrah, 5%; entre las blancas, la Pedro Giménez representó 5%, Torrontés 4% y Chardonnay 3%.



Mendoza una vez más se ubica primera en la producción de Malbec con 3.799.651 qq (85,4%), junto a San Juan con 325.939 qq (7,33%), Salta que totaliza 127.444 qq (2,86%), la Rioja con 97.379 qq (2,19%) y Neuquén con 46.013 qq (1,03%).



Los despachos de vino Malbec al mercado interno crecieron 99% en la década 2012/2021 y, con relación al año anterior, el aumento fue de 6%: en 2012 concentraban sólo 6% del total y en 2021 llegaron a 15% de los envíos.



En el mercado interno se venden más de 1.840 etiquetas de vino Malbec, como varietal o combinado con uno y más varietales.



Comparado con otros varietales, el Malbec concentra 15%, lejos del Cabernet Sauvignon, que representa 4%; Bonarda, 2%; Chardonnay, 2%; Torrontés, 1%; y Chenín, 1%.



En tanto, las exportaciones de vino Malbec crecieron 20% en divisas y 50% en volumen en los últimos 10 años; y, con relación al año anterior, la suba fue de 14% y 6%, respectivamente.



Mientras que en 2012 las exportaciones de Malbec concentraban 48% de las divisas que ingresaban por la venta total de vino, en 2021 el liderazgo del Malbec pasó a 62%; en volumen, pasó de 31% en 2012 a 50% en 10 años.



Si bien el precio promedio de Malbec cayó 20% en 10 años, respecto del año anterior el litro se posicionó en promedio en US$ 3,31 (en 2021 creció 8% más que en 2020).



En 2021 se comercializaron 1.619.652 hl de Malbec en el mercado externo, equivalentes a US$ 531.3 millones.



De estas cifras, el Malbec fraccionado representa 73.5% en volumen con 1.190.684 hl y 92,2% en valor, con US$ 489.8 millones, según datos del Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV).



El año pasado el Malbec argentino llegó a 122 países, con al menos un envío, con más de 1.800 etiquetas.



En el top 3 de destinos principales del Malbec está Estados Unidos (30,3%), Reino Unido (20,5%) y Brasil (7,5%).



En la categoría vino fraccionado, EEUU también se posiciona al frente de las exportaciones de Malbec con 372.188 hl, seguido por Reino Unido (221.470 hl), Brasil (128.749 hl), Canadá (83.489 hl), México (44.535), Países Bajos (34.921) y China (26.654 hl).



El Malbec experimenta una nueva topografía de sabores, aromas y frescuras variables, que se traducen en una gama inagotable de perfiles y estilos.



El Malbec World Day -que busca seguir posicionando al Malbec argentino en el mundo y reflejar la evolución de la industria vitivinícola nacional- logró posicionarse como una fecha histórica en la promoción del vino argentino a nivel global y formar parte del calendario de festejos de alcance internacional.



Bajo el concepto "Malbec Argentino's got range", esta 12° edición da cuenta del gran potencial desplegado por el varietal en los últimos 20 años, gracias al esfuerzo de productores argentinos, revelando su gran amplitud y profundidad.



En 2022 WofA lleva a cabo acciones phygital, combinando eventos presenciales con activaciones online para profundizar el posicionamiento del Malbec Argentino también digitalmente.

En San Juan, vinotecas con descuentos para brindar:

1 - Vinoteca "Ritual del Vino " - General.Acha 113- Norte

2 - "American Bar" - Avenida Libertador San Martín 3136- Oeste

3 - Vinoteca "Corcho Negro " - Aberastain 178 - Sur

4 - Vinoteca "Guemes" - Güemes 210 - Sur

5 - Vinoteca "Cocorocco" - Ameghino 33 - Sur. Local 7

6 - Vinoteca "Descorcha2" - Meglioli 528 - Sur

7- Vinoteca "El Bodegón 74" - Rastreador Calivar 579 Sur - Local 5

8 - Vinoteca "Chateau" - Ameghino 472-Sur y Balaguer 72 Sur

9 -Distribuidora "Albarracín" Almacén de Bebidas. Juan Jufré 150 Este

10 - Almacén de Bebidas 'Balaguer" - Balaguer 47- Sur

11- Vinoteca "Cava San Juan" - 9 de Julio casi esquina Del Bono Sur

12 - " Vitis" - Casa de Bebidas - Av. Ignacio de la Roza 981 Oeste

13 - " La Vieja Casona" - Abraham Tapia 1300 - Sur

14- Vinoteca "Vinos y Arte" - Avenida Libertador San Martín 227 Oeste

15 - Vinoteca "Gobar" - Ameghino 230 Sur y Avenida Libertadir San Martín 3629 Oeste.

16- "Amigos del Vino" - Entre Ríos 721Norte.

17 - Vinoteca "Gabino" – Avenida Rioja 118 Sur

18 - Vinoteca "La Cepa" - Arenales 2240 Sur Barrio Municipal.

19 - "Tienda de Bebidas" - Laprida esquina Urquiza Oeste.

20 - Vinoteca "Ugarte" Nueva España 446 Sur. Barrio Santo Tomás.



“Teniendo en cuenta que hay unas 200.000 millones de billones de estrellas en el Universo, ¿podrían nombrar Malbec a una de ellas? De ser posible, sería ideal que esté cerca de la Cruz del Sur o que se pueda apreciar de noche junto a una copa de vino, desde cualquier rincón del país”, agrega el pedido.



Los impulsores de la iniciativa recuerdan que “en el mundo, hablar de Malbec es sinónimo de Argentina: no sólo porque es el país que más lo produce y exporta, sino también porque la cepa se adaptó tan bien a estos territorios que se produce prácticamente en todo el territorio nacional, desde Salta hasta Chubut”.



“Por eso se convirtió en la estrella de los vinos argentinos; una uva que ya conquistó al mundo entero, y que ahora puede conquistar también un pedacito del firmamento”, concluyen.