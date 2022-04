Abogado de Toto Salvio: "no hubo violencia de género para nada"

viernes, 15 de abril de 2022 13:09

El día después del escándalo en el que Eduardo Salvio se vio involucrado junto a su expareja y madre de sus hijos, uno de los abogados defensores Fernando Sicialia, explicó algunos detalles de la causa caratulada como "lesiones en contexto de violencia de género".

Al momento, la situación del jugador de Boca es igual a la de apenas consumado el hecho. Tras haber sido citado por la fiscalía y haber prestado declaración, Salvio y sus abogados (Claudio Caffarello y Fernando Sicilia) están a la espera de que se realicen las pruebas que la defensa demandó para la investigación del hecho. "Hasta el momento lo único que hay son declaraciones de la supuesta víctima", sostuvo Sicilia en diálogo con Pablo Rossi para Radio Rivadavia.

Magalí Aravena, expareja de Salvio, no efectuó aún una denuncia penal en ninguna sede policial ante el suceso, por lo que la defensa del acusado utilizó como prueba un supeusto chat en el que la joven amenazó al jugador y le pidió que "no de ningún paso en falso" sino contiunaría con "la parte penal".

A pesar de la viralización del video, supuestamente pedido por Sicilia y Caffarello, en el que se lo ve al "Toto" Salvio arriba de su auto junto a su actual pareja, siendo increpados por Aravena, a quien termina por arrastar en pleno Puerto Madero, sus abogados defensores insisten en que el suceso no califica como violencia de género.

"Salvio no estaba violando ninguna norma de tránsito. Ella se para arriba del auto y empieza a patearle el auto”, describe Sicilia y reitera: "Cuando se baja, estaba la ventanilla baja, y atrás, estaba una prima de sol y Magalí (Aravena) la confunde y la empieza a insultar. Ahí Salvio intenta irse, y Magalí se aferra al auto para pegarle. No hubo violencia de genero para nada".

En la misma línea, el abogado aclara: “Como es un tema de violencia de género, la fiscalía lo ha imputado, pero si no hay acción por parte de la instancia privada es con menores. Al tomarse el género como una víctima especialmente vulnerable, la víctima debe actuar y debe aguardar a lo que diga la damnificada”, y suma: “Ayer se quisieron contactar (con Aravena) y no tuvieron respuesta por parte de esta persona, que solo salió en los medios, pero no es novedoso. Tenían una relación super cordial, estaban separado desde hace dos meses”.

El enfrentamiento se genera después de que la actual pareja de Salvio, Sol Rinaldi publicase una historia de Instagram en la que se lo ve al futbolista cocinando en la casa que compartía con Aravena, en teoría sería lo que encolerizó a la madre de sus hijos que, desde hace quince días, vive en un departamento en Olivos.

“Ella (Magalí Aravena) lo llamó y le dijo 'te voy a arruinar la carrera, te vas a ir a Nigeria. Saca a esa puta de mi departamento', denigrando a la nueva pareja y para evitar el conflicto, Salvio decidió irse”, contó el abogado sobre los momentos previos a las imágenes viralizadas, y sumó: "Jamás hubo antecedente de violencia de género, hasta el mediodía, la exmujer le deseaba lo mejor".

Durante la mañana de hoy, Eduardo Salvio se presentó a entrenar, acompañado por dos amigos, e ingresó al predio de Ezeiza por uno de los laterales. El vehículo lo manejó alguien de su entorno ya que la Justicia le impuso una restricción para manejar.