Aumento de inflación: la oposición pidió medidas urgentes al Gobierno

jueves, 14 de abril de 2022 10:06

Luego de que el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) revelara esta tarde el salto en la inflación de marzo con un incremento del 6,7%, buena parte del arco opositor se volcó a las redes sociales para expresar su descontento y pedirle medidas urgentes al Gobierno.

El jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, reclamó un "plan económico integral" para atacar la inflación. "No nos tenemos que resignar a vivir con inflación. El gobierno nacional tiene la obligación de resolver este tema de forma urgente, pero la solución nunca va a venir de jactarse de no tener un plan económico, sino exactamente de lo contrario", señaló en una serie de tuits.

"No hay soluciones mágicas, es mentira que haya una fórmula secreta que destrabe este problema. Lo único que resuelve la inflación es un plan económico integral consistente y serio. El gobierno todavía no lo presentó, los argentinos lo estamos esperando", continuó.

Por su parte, la diputada del PRO, María Eugenia Vidal, indicó que el índice inflacionario de marzo marca "el peor trimestre desde 1991". "Llevamos acumulada más inflación que 170 países en todo 2021", continuó.

Desde la UCR, en tanto, emitieron un comunicado en el que reclamaron que los funcionarios del Gobierno "dejen de dedicarse a las peleas internas y comiencen a trabajar para buscar soluciones a la grave crisis política y económica que atraviesa la Argentina".

El titular de la bancada radical en Diputados, Mario Negri, señaló según Ámbito: “Inflación de marzo 6,7%. La más alta desde abril 2002 por el Plan Platita que inventaron para ganar elecciones que perdieron. Como el kirchnerismo sin plata no funciona, la fabricaron. Y como tampoco funcionó, desatan una interna despiadada, ponen en jaque al país. Irresponsables”.

Y agregó: “El gobierno del Frente de Todos bate dos récords a la vez. La mayor inflación mensual desde que arrancó la gestión (6.7 por ciento) y el mayor nivel de tensión interna entre Alberto Fernández y Cristina Kirchner. ¿Coincidencia? Para nada. Siembran incertidumbre y cosechan zozobra.

En tanto, el titular de la UCR, el senador Alfredo Cornejo, indicó que la "fórmula presidencial está llevando a los argentinos al precipicio". "La inflación más alta en los últimos 20 años y ellos se pelean por el poder de la banda y el bastón", agregó, en referencia a la frase expresada este mediodía por la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner en el CCK, en la apertura de la sesión plenaria de EuroLat 2022 en la ciudad de Buenos Aires.

Por su parte, la diputada de la Coalición Cívica, Paula Oliveto, ligó el aumento de la inflación con mayor pobreza. "El que labura no llega a fin de mes. Los jubilados están cada día peor. No sólo no llenaron la heladera, sino que todos los días nos condenan a seguir hundiéndonos más", dijo.

Desde la derecha liberal, el diputado Javier Milei, indicó irónico: "Ahora que tantos hablan... yo sólo te recuerdo que 'yo te avisé'". "Haber emitido 11 puntos del PIB durante los últimos dos años no será gratis y les recuerdo que la política monetaria opera con un rezago de 18 meses... Mientras tanto la política desafía a la demanda de dinero...", consideró.