ANSES habilitó el cambio de titularidad de la Asignación Universal por Hijo

martes, 12 de abril de 2022 12:22

Las personas con hijas e hijos a cargo podrán pedir la titularidad de las asignaciones de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) pese a que el otro progenitor posea un crédito del organismo, se informó oficialmente.



“Tomamos la decisión de modificar esta normativa porque consideramos una injusticia que las mamás, que son las que se hacen cargo de sus hijas e hijos, no pudieran administrar ese recurso que es de las nenas y los nenes”, aseguró la directora de Anses, Fernanda Raverta.



Asimismo, a través de un comunicado, la funcionaria remarcó que con “este trámite, el Estado garantiza que la asignación les llegue a quienes realmente les corresponde”.



Según detalló la administración, esta medida fue establecida a partir del "diálogo permanente" entre el organismo y las madres con hijos e hijas beneficiarias de la Asignación Universal por Hijo (AUH) que remarcaron en varias oportunidades “la imposibilidad de hacerles llegar ese dinero cuando lo cobraba el otro progenitor”.



En su mayoría, “se trata de mamás que se hacen cargo de hijas e hijos y cuyos padres cobran la asignación, pero no les transfieren el dinero correspondiente”, apuntó el comunicado.



El trámite podrá realizarse cuando los padres están separados y quien cobra la asignación familiar no vive con las o los hijos; la madre o el padre desconoce dónde está el otro progenitor y no cuenta con embargo o sentencia judicial previa.



También si la persona a cargo de las hijas o hijos “asume el compromiso de la devolución pendiente del Crédito Anses para acceder al cobro de las asignaciones, las cuotas se debitarán de forma automática todos los meses hasta completarse el pago”.



Para comenzar el trámite se puede consultar la web del organismo: https://www.anses.gob.ar/mas-derechos-para-quienes-tienen-sus-hijas-e-hijos-cargo o presentarse en alguna oficina de Anses con documento de identidad y habiendo solicitado turno con anticipación.