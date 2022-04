Acuerdo parcial: organizaciones marcharán por planes sociales este miércoles

lunes, 11 de abril de 2022 20:07

La negociación entre el Ministerio de Desarrollo Social y los representantes piqueteros de izquierda alcanzó hoy un acuerdo "parcial" y, si bien se convino mantener abierto el diálogo, las organizaciones adelantaron que continuarán con su plan de lucha el miércoles próximo, aunque no bajo la modalidad de acampe.



"Establecimos una mesa de diálogo permanente y llegamos a acuerdos parciales que nos permiten seguir trabajando", declararon fuentes de la cartera que conduce Juan Zabaleta, quien hoy encabezó la reunión con dirigentes de Unidad Piquetera en la sede del Ministerio, en el centro porteño.



Las fuentes indicaron también que se avanzó en el "fortalecimiento" de las entregas de alimentos para comedores barriales, una medida "que va en línea con el fortalecimiento del Sistema Alimentario Escolar y la Tarjeta Alimentar".



Con todo, en declaraciones a los medios luego de la reunión, el dirigente del Partido Obrero, Eduardo Belliboni, aseguró que lo propuesto por el Ministerio no satisfizo a las organizaciones y, por ese motivo, se realizará una acción de lucha el miércoles próximo.



Es que las organizaciones piqueteras exigen nuevas altas para el acceso a planes sociales, algo que fue rechazado por el ministerio.



"En principio no hubo acuerdo porque no están dispuestos a que haya aperturas con respecto al Potenciar Trabajo y en cuanto a los alimentos mañana habrá una nueva mesa de trabajo, más allá de que se decidió darle continuidad al plan de lucha", explicó Silvia Saravia (Barrios de Pie), quien también asistió al encuentro.



Desde la cartera social aclararon que, más allá de las discrepancias, las organizaciones resolvieron que "no habrá nuevos acampes en función de la negociación en marcha".



La idea que está bajo análisis, según voceros de Unidad Piquetera, es realizar el miércoles próximo una concentración en Puente La Noria y en algún punto de la Avenida General Paz.



La reunión de hoy fue la segunda instancia de un diálogo iniciado el jueves último, encabezado Zabaleta, y del que participaron también el secretario de Economía Social, Emilio Pérsico; y el titular de la Unidad Ejecutora del Programa Nacional Potenciar Trabajo, Pablo Pais.



Ese día se acordó un cuarto intermedio hasta hoy para sumar como interlocutores a los equipos técnicos del ministerio y presentar un "detalle de propuestas productivas", con el objetivo de avanzar hacia la reconversión de planes sociales en empleo genuino.



Esos mismos funcionarios volvieron a recibir hoy en la sede del ministerio a Belliboni, a Saravia, a Juan Ignacio Aldaya (Coordinadora por el Cambio Social); a Mónica Sulle (MST); a Carlos Fernández Kostiuk (FOL); a Juan Fortunato (Movimiento Teresa Rodriguez-MTR) y a Federico Alonso (Frente de lucha piquetero).



Pese a que la propuesta de Desarrollo Social no satisfizo a las organizaciones, las autoridades nacionales reafirmaron que "fortalecerán y crearán nuevas unidades productivas vinculadas con la producción de alimentos".



Por su parte, los piqueteros insistirán con su reclamo para que, aunque no se lancen nuevos planes, se acepte la posibilidad de que nuevos trabajadores obtengan un lugar en los programas cuando se produzcan bajas en ellos.



El presidente Alberto Fernández y Zabaleta anunciaron la semana última un aumento del 50% de la Prestación Alimentar, que perciben 2,4 millones de beneficiarios titulares y alcanza a 4,1 millones de personas.



Durante los primeros días de abril, dirigentes y militantes de las organizaciones piqueteras de izquierda realizaron durante 48 horas una protesta con acampe sobre la avenida 9 de Julio, con manifestantes del Polo Obrero, del MTR-Votamos Luchar, de CUBA-MTR, del Bloque Piquetero Nacional, de la Agrupación Armando Conciencia y la Organización 17 de Noviembre, el MTR Teresa Rodríguez y el Movimiento Territorial (MTL-Rebelde), entre otros sectores que conforman Unidad Piquetera.



Ese acampe quedó en el centro de una polémica a partir de declaraciones del jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, quien se pronunció a favor de quitarle la ayuda social a quienes realicen protestas callejeras y elevó un pedido en ese sentido al Gobierno nacional.



Luego se sucedieron expresiones a favor y en contra -aunque con matices- de las protestas en la vía pública y el debate ocupó la agenda mediática.