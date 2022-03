La Mesa Nacional de JxC se reúne para definir su postura sobre acuerdo con FMI

miércoles, 9 de marzo de 2022 12:25

La Mesa Nacional de Juntos por el Cambio (JxC) se reunirá esta tarde desde las 17 para terminar de definir su postura en torno a la votación en el Congreso Nacional del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), y se espera que mantengan su postura de aprobar el refinanciamiento de la deuda con el organismo internacional, pero no las metas económicas incluidas en el proyecto enviado por el Poder Ejecutivo.



El encuentro se llevará a cabo de manera virtual y marcará la continuidad de la reunión que la Mesa Nacional de la principal coalición opositora tuvo el domingo por la noche, y en la cual se acordó aprobar el acuerdo con el FMI, pero no el programa económico incluido en la iniciativa.



A pesar de afirmar que en líneas generales son partidarios de aprobar el acuerdo, en JxC conviven distintas posiciones: mientras el titular de la UCR y gobernador de Jujuy Gerardo Morales remarcan la necesidad de tener un acuerdo para evitar el default, desde el PRO --sobre todo el núcleo de legisladores vinculados a Mauricio Macri y Patricia Bullrich--, se aguarda que se produzcan rechazos o abstenciones a la hora de votar el proyecto en el parlamento.



Asimismo, el bloque radical que conduce Rodrigo de Loredo, y que responde políticamente al senador Martín Lousteau, afirmó en un comunicado que “el Congreso debe explícitamente incorporar el compromiso de no aumentar retenciones ni ningún tipo de aumento impositivo”.



“Creemos que Argentina no tolera más presión impositiva”, afirmó De Loredo, quien preside el bloque surgido luego de la división de fines del año pasado, cuando se partió el bloque radical entre los 33 legisladores que responden a Mario Negri y los 12 encolumnados en Evolución.



Según fuentes legislativas, en estos momentos algunos de los principales referentes de Juntos por el Cambio deliberan para determinar si elevan al presidente de la Cámara, Sergio Massa, una propuesta alternativa que permita llegar a un consenso para que la oposición apruebe la iniciativa con un número amplio de votos.



El interbloque de Juntos por el Cambio (JxC) incluye a 116 legisladores y sus votos son clave para la eventual aprobación de la ley que avala el refinanciamiento de la deuda de 44.000 millones de dólares con el Fondo, contraída durante la gestión de Mauricio Macri, sobre todo en un contexto político donde tampoco el oficialismo votará con una postura unificada a favor del acuerdo.