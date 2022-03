Acuerdo con FMI: Massa retoma conversaciones con los jefes de la oposición

miércoles, 9 de marzo de 2022 11:24

El presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, retomará este mediodía las conversaciones con representantes de diferentes bloques opositores para continuar avanzando en la construcción de consensos de cara a la sesión especial prevista para mañana para debatir el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI).



Massa recibirá a los jefes de los bloques opositores antes del plenario de comisiones de Presupuesto y Hacienda y Finanzas, convocado para las 13.30, para avanzar en la firma del dictamen del proyecto enviado por el Poder Ejecutivo a la cámara baja.



En ese encuentro, los representantes de los diferentes bloques que integran JXC le acercarían al titular de la cámara baja una propuesta alternativa, que estaba siendo analizada esta mañana por la mesa chica del interbloque y que se terminará de pulir en la reunión de la Mesa Nacional de JxC, prevista para las 17.



Ayer, los referentes de JXC pidieron modificar el texto e insistieron en diferentes conversaciones que mantuvieron a lo largo del día con Massa que no avalarán el artículo 2 del proyecto, que contempla el programa económico propuesto por el Poder Ejecutivo para cumplir con el refinanciamiento con el FMI, resistido por la mayoría de las bancadas de la oposición



Fuentes parlamentarias aseguraron que el titular de la Cámara baja se mostró "abierto" a seguir dialogando para analizar alternativas para reunir mayores consensos en pos de lograr que JXC firme el dictamen de mayoría junto al oficialismo.



De todos modos, en la bancada oficialista ven como "razonable" esa demanda y en las próximas horas continuarán las conversaciones informales para intentar consensuar un texto que sea "sustentable desde lo técnico y lo jurídico", informaron fuentes cercanas a ese espacio.



"Si Juntos por el Cambio quiere introducir modificaciones en la redacción, primero debe garantizarnos que firma el dictamen de mayoría y que lo va a votar en general", repiten en el oficialismo parlamentario.



Si no se acepta su propuesta, Juntos por el Cambio buscará emitir su propio dictamen, con sólo un artículo avalando el refinanciamiento de la deuda.



En tanto, plantearon la posibilidad de abstenerse o bien optar por el rechazo del artículo 2 si se mantiene redactado tal como está en el texto original.



Mientras tanto, en el seno del Frente de Todos también continúan las conversaciones con los legisladores de esa bancada que se mostraron reticentes a respaldar el acuerdo con el FMI.



Esta mañana, el Frente Patria Grande, que integra el bloque del FDT y lidera Juan Grabois, anunció que los tres diputados nacionales de ese espacio (Federico Fagioli, Natalia Zaracho e Itaí Hagman) no respaldarán en el recinto el acuerdo pero llamó a la unidad de la coalición oficialista.



Las diferencias en su mayoría están centradas en la redacción del artículo 2 -que incluye el programa económico- y que se podría terminar aprobando con pocos votos, sumando abstenciones y rechazos.



Por eso, el oficialismo parlamentario trabajará en las próximas horas para intentar llegar a una síntesis que deje conforme a la mayoría de los bloques.