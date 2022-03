Caló afirmó que la CGT respaldará en el Congreso el acuerdo con el FMI

martes, 8 de marzo de 2022 13:39

El secretario General de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM), Antonio Caló, confirmó hoy que la CGT concurre al plenario de las comisiones de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados con la intención de "respaldar la aprobación" del proyecto de acuerdo que el Gobierno nacional alcanzó con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y consideró que la sanción de esa iniciativa "es algo razonable para el país porque no contempla una reforma laboral".



"La CGT va al Congreso con la postura de apoyar el acuerdo. Es necesario para el país porque no podemos entrar al default. Lo vivimos en 2001 y lo hemos pasado muy mal. Es un proyecto razonable porque no incluye reformas laborales o previsionales queremos que se firme y después discutiremos la letra chica", señaló Caló en declaraciones a El Destape Radio.



El plenario de las comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Finanzas de la Cámara de Diputados retomó hoy su segunda jornada de trabajo, para analizar el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), que contará con la presencia de sindicalistas, empresarios y gobernadores.



A la reunión, asisten en primer término representantes de la CGT, de la CTA, de la Corriente Federal de Trabajadores, CTA Autónoma, del Conicet, Unión Industrial Argentina (UIA), Grupo de los 6, CAME, CGERA (Confederación General Empresaria, IPA (Industriales Pymes Argentinos), de la Fundación PRO TEJER, Apyme (Asamblea de Pequeños y Medianos Empresarios) y de ENAC (Empresarios Nacionales por el Desarrollo).



Luego de esas exposiciones, será el turno de los gobernadores, entre ellos Ricardo Quintela, de La Rioja; Raúl Jalil, de Catamarca; Osvaldo Jaldo, de Tucumán; Gustavo Sáenz, de Salta; Sergio Ziliotto, La Pampa; Omar Perotti, de Santa Fe; Sergio Uñac, de San Juan; Gustavo Bordet, de Entre Ríos; y Oscar Herrera Ahuad, de Misiones.



También, estarán Mariano Arcioni, de Chubut; Gustavo Melella, de Tierra del Fuego; Gerardo Morales, de Jujuy y Omar Gutiérrez, de Neuquén.



A ellos se sumarán Silvia Neder, vicegobernadora de Santiago del Estero y Eugenio Quiroga, de Santa Cruz.