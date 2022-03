Manzur ante diputados: "este es el mejor acuerdo posible"

lunes, 7 de marzo de 2022 16:25

El jefe de Gabinete de Ministros, Juan Manzur, aseguró hoy que el acuerdo del Gobierno nacional con el FMI "es el mejor posible" y sostuvo que permitirá "consolidar el proceso de inclusión de la economía que se viene manifestando desde 2021", a la vez que pidió "darle toda la celeridad que se pueda" en la Cámara de Diputados para su aprobación.



"Nos encontramos ante una circunstancia: la Argentina no tiene los fondos para hacer frente a los vencimientos de 2022 y 2023. Esta es nuestra responsabilidad: evitar un escenario de default generalizado para la Argentina", afirmó Manzur.



Al exponer en un plenario de las comisiones de Presupuesto y de Finanzas de la Cámara de Diputados, el funcionario dijo que su asistencia se daba "en el marco de los compromisos asumidos en la ley de Sostenimiento de la deuda votada por unanimidad por el Congreso. Por eso es nuestra presencia aquí".



En ese sentido, el funcionario aseguró que "lo que se está presentando acá es el mejor acuerdo posible. Por eso, apelo al arte del diálogo, a generar los consensos necesarios y a poner por arriba de las cuestiones sectoriales y políticas partidarias y pensar en lo mejor para nuestro país, para la Argentina".



"Con esta ley, el propósito es que a partir de ahora las decisiones que afecten el futuro de argentinos pasen por la intervención de los representantes del pueblo y de la totalidad de las provincias", aseveró el funcionario.



Recordó que en 2018, durante el Gobierno de Mauricio Macri, se firmó "un acuerdo stand by", y precisó que "este acuerdo busca refinanciar ese crédito que fue un acuerdo importante pero no tuvo el impacto que se esperaba".



"Esta deuda luego se combinó con una fuerte devaluación del peso, lo cual transformó drásticamente la relación entre deuda y PBI", subrayó Manzur, al señalar que ese acuerdo "tuvo 4 de la 12 revisiones previstas originalmente".



Sostuvo que "la primera demostró que el índice de sostenibilidad no era bueno; la segunda, un ajuste fiscal fue incorporado al Presupuesto y el tipo de cambio se mantuvo en una situación de no inversión".



Manzur puso de relieve que "tras la cuarta, el FMI advirtió que preveían etapas más duras" y afirmó que "al incumplirse el acuerdo stand by fue cancelado el 24 de julio del 2020".



En ese sentido, el funcionario afirmó que el acuerdo "es fruto del trabajo de negociaciones de elevada complejidad" y dijo que "nuestro país asume un sendero de crecimiento evitando políticas de ajuste o reforma que quiten derechos laborales o previsionales".



"El programa tiene como objetivo central que el país continúe con el crecimiento con inclusión social evitando políticas de ajuste y reformas que quiten derechos laborales", enfatizó Manzur.



El Jefe de Gabinete precisó que el acuerdo "tendrá 10 revisiones trimestrales y un período de gracia de 4 años y medio, sin sacrificar en este período recursos que Argentina necesita".



Antes de la exposición de Manzur, el presidente de la comisión de Presupuesto, Carlos Heller, pidió silencio a los legisladores y dio la bienvenida a los funcionarios del Poder Ejecutivo que expondrán a lo largo de la tarde de este lunes.



Además de Manzur, en el plenario expondrán el ministro de Economía, Martín Guzmán; el titular del Banco Central, Miguel Pesce; el secretario de Hacienda, Raúl Rigo, y el representante argentino ante el FMI, Sergio Chodos, entre otros funcionarios



Previamente, los funcionarios, junto a la portavoz de Presidencia, Gabriela Cerruti, fueron recibidos por el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, en su despacho del Palacio Legislativo.