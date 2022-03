La oposición cuestionó el programa económico y buscó fijar posición por el acuerdo con FMI

lunes, 7 de marzo de 2022 21:40

La mayoría de los dirigentes de la oposición que intervino en la primera jornada de estudio en comisión del proyecto de acuerdo con el FMI, dividió su tiempo entre consultas a los funcionarios del Poder Ejecutivo Nacional y consideraciones personales, políticas y partidarias en general y sobre el tema de la deuda.



“Usted viene al Congreso con una ley que trae un enlatado, donde nos quiere hacer socios del ajuste inevitable que tenemos por delante, porque el Gobierno en los dos últimos años, primero con la excusa de la pandemia y después de la pospandemia, se quedó sin financiamiento y sin recursos", señaló el macrista Luciano Laspina, vicepresidente de la comisión de Presupuesto, en el primer tramo del encuentro.



"Quiere asociar a la oposición y hacer responsable político al FMI de un ajuste que ustedes no pueden evitar”, dijo Laspina en el espacio de preguntas formuladas al ministro de Economía, Martín Guzmán.



A su turno, el radical Hugo Romero, sostuvo que "hubiera sido importante que este programa lo hubiéramos analizado cuando se presentó el Presupuesto, que es el momento donde podríamos haber definido más que un enunciado y un cúmulo de propósitos y objetivos, hubiéramos podido tener la suma de los ingresos y gastos. Por eso no pudimos acompañar el proyecto de Presupuesto".



En el mismo sentido se expresó Margarita Stolbizer, de Encuentro Federal: "Se está aprobando el acuerdo sin saber cómo se va a cumplir, exactamente al revés de lo que debería suceder, y sin un presupuesto que lo respalde”.



Por la Coalición Cívica, su líder parlamentario, Juan Manuel López, advirtió: "Hay diputados del Frente de Todos que militan el default; y hoy ustedes no tienen los votos para sacar esta ley, entonces tienen que salir a buscarlos en la oposición"



"Esta oposición va a hacer todo lo posible para que no haya default, pero ustedes no se pueden llevar todas las banderas. Se pueden llevar la ley, no intente llevarse un discurso y una falta de respeto que desde hace tiempo no vamos a tolerar”, enfatizó.



Por la Izquierda, Myriam Bregman, tras confrontar con los macristas Laspina remarcó: “No puede ser que solo se escuche una voz y que se vaya instalando algo que actúa como chantaje: el acuerdo con el Fondo o el caos, o el default. Decimos lo contrario, todas esas consecuencias las trae el Fondo”.



Del lado de los libertarios, José Luis Espert, sentenció: "No hay ninguna necesidad de entrar en default con el FMI si este programa económico no es sancionado por ley. Anticipo nuestro voto negativo a este proyecto".