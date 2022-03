Las ventas en los comercios minoristas subieron 20,7% en febrero

domingo, 6 de marzo de 2022 13:08

Las ventas en los comercios minoristas crecieron en febrero 20,7% interanual, con lo que sumaron su décimo segundo mes consecutivo en alza, según un informe elaborado por la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME).



Las ventas de febrero pasado también fueron 12,9% superiores a las de igual mes de 2020, antes del inicio de la pandemia.



La entidad pyme, en un comunicado, sostuvo que “los comercios de las zonas turísticas tuvieron un mes muy bueno, mientras que para el resto fue bastante desigual”.



Los comerciantes coincidieron en que en la actualidad “se está viendo un consumidor que muestra menos restricciones al momento de comprar y retoma paulatinamente consumos postergados”, agregó CAME.



El Índice de Ventas Minoristas Pymes se realizó en base a la información aportada por 757 comercios.



Respecto a enero pasado, período que contó con tres días más, las ventas de febrero marcaron un retroceso de 2,9%; mientras que en los primeros dos meses del corriente año, las operaciones en los comercios pymes acumularon un alza de 19,1% frente a igual lapso de 2021 y de 11,8% contra el primer bimestre de 2020.



En el aspecto cualitativo, la encuesta de CAME puso de manifiesto que el 56,3% de los empresarios consultados dijeron que sus ventas del mes fueron entre buenas y muy buenas, y para otro 36,6% fueron regulares.



“Si bien todavía las pymes están en proceso de recuperación, la buena noticia es que sólo el 7,1% las calificó de malas o muy malas”, sostuvo la entidad empresaria.