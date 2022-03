Horóscopo: estos signos sentirán "que todo se derrumba" pero a no preocuparse ¡hay salida!

domingo, 6 de marzo de 2022 16:54

Hay situaciones que a veces ponen desafíos en las personas. Éstas pueden darse en el plano laboral, afectivo o familiar. Sin embargo no todo está dicho y pese a que la primera mirada sea oscura, la luz siempre aparece al final del tunel.

Las personas de estos 5 signos les tocará afrontar ese túnel oscuro las próximas horas, que tal vez en algunos sea días, pero no deben sentir que todo se derrumba porque hay salida y es ¡mucho mejor de lo que usted piensa!.

ARIES

Buscarán una nueva alternativa para poder solucionar un conflicto afectivo. Estarán en lo cierto luego de una profunda conversación con alguien de su entorno familiar. La sinceridad estará presente.

CÁNCER

Aprenden a decir que "no" en circunstancia afectiva que se presenta. Los inconvenientes de la jornada no deberían alterarlos, manéjense con prudencia. Saber que a veces las cosas no son como esperamos.

ESCORPIO

No sientan que las cosas se derrumban. No vean todo en forma negativa. Cada sensación positiva que logren tener les hará ver el resultado que esperan con respecto a sus problemas. Aplicar simpleza en nuestro proceder diario.

PISCIS

Sentirán que se exponen a algo que en realidad no les interesa. Hay vivencias que no son recomendables en el plano afectivo, eviten personas que los confundan. Hay que respetar y hacer respetar nuestra propia intimidad.