Preocupación entre transportistas por la falta de gasoil

miércoles, 30 de marzo de 2022 10:18

Argentina continúa sufriendo el desabastecimiento parcial de gasoil por el desfase entre el precio de venta y el de importación, lo que lleva a las petroleras a racionar las entregas a las estaciones de servicio, que aplican cupos de venta de hasta 15 litros por vehículo. Se trata de una situación que además pone en riesgo la cosecha de granos como el trigo y la soja.

Desde el sector transportista dijeron que el faltante de combustible se siente de modo particular en las provincias fronterizas, dado que las estaciones de servicio dan prioridad de carga a camiones de Bolivia -en Jujuy y Salta-, de Paraguay -en Chaco, Corrientes y Misiones-, de Uruguay –en Entre Ríos-, de Brasil en todo el corredor de la Ruta 14, y de Chile, en Mendoza, “por el hecho de que pagan más que la tarifa oficial y en dólares”.

En ese sentido, detallaron que históricamente el precio del litro de gasoil en América latina osciló entre USD 1,10 y USD 1,20, mientras en la Argentina el litro de gasoil, cuando se consigue, ronda los $120 promedio, en Brasil cuesta $270; en Uruguay $220; y en Paraguay $160.

Por su parte, YPF informó a través de un comunicado que “está garantizado el abastecimiento de gasoil para los consumidores del canal mayorista”.

“En especial, a través de sus más de 100 distribuidores YPF AGRO con presencia en todo el país, la compañía garantiza el acceso al gasoil a los productores agropecuarios”, añadió.

La compañía estatal remarcó que durante el primer trimestre de este año, según cifras oficiales, el consumo de gasoil grado 2 tuvo un crecimiento del 12% aproximadamente. En tanto, agregó que el canal mayorista comenzó a registrar una caída en sus ventas del 2,5% promedio, “lo que indica una leve migración de consumidores mayoristas al canal minorista y complejiza los requerimientos logísticos”.

YPF es el principal proveedor de gasoil del país con el 56% del mercado. En un contexto internacional de escasez de gasoil, la compañía indicó que se encuentra haciendo “un importante esfuerzo logístico para llegar con gasoil a todos sus puntos de venta, y garantizar el abastecimiento del sector productivo”.

No obstante, desde el sector transportista indicaron que los principales problemas de abastecimiento que hasta ahora se manifiestan de modo intermitente se dan a lo largo de los grandes corredores viales como en las rutas 34 y 9 y en la zona de Gran Rosario. “No hay una zona que esté continuamente sin combustible. Por ejemplo en Cañuelas cuando se quedan sin combustibles a las seis u ocho horas vuelven a cargar. En muchas estaciones hay horarios de carga”, indicaron las fuentes.

Mañana la Federación Argentina de Entidades Empresarias del Autotransporte de Cargas (Fadeeac) realizará una reunión con más de 40 entidades de la actividad para tratar específicamente este problema y establecer los pasos a seguir.

Sin embargo, señalaron que el faltante de gasoil no está oficializado por parte de las estaciones. “Cuando los camiones llegan no les dicen que no hay combustible. Les dicen que hay problemas con el posnet o que no hay servicio o que se cayó el sistema. Hay distintos artilugios para no oficializar el faltante”, destacaron.

Fuente: Infobae