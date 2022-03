Joseph Stiglitz: "el acuerdo con FMI no estrangulará a la Argentina y le permitirá seguir creciendo"

domingo, 27 de marzo de 2022 17:49

El premio Nobel de Economía, Joseph Stiglitz, sostuvo que el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) “no estrangulará a la Argentina y le permitirá seguir creciendo”.



Stiglitz, en un reportaje publicado por el diario Perfil, destacó el crecimiento registrado en 2021 de la economía argentina al subrayar que "no se ven tasas de crecimiento del 10% muy a menudo”.



“Todo lo que hizo el gobierno fue tener las políticas correctas, y es difícil aún teniendo las políticas correctas obtener los resultados del 10%, sigo pensando que es algo para comentar”, acotó el economista estadounidense.



Sobre el aval del directorio del FMI al entendimiento, Stiglitz dijo: “Creo que lo entendieron, que la Argentina siguiera creciendo era el primer imperativo: si Argentina no crece, la pobreza aumenta, la capacidad de pago a los acreedores se vería afectada, la confianza en las instituciones internacionales se vería afectada. Fue muy importante que se dieran cuenta de que necesitaban un programa que sostuviera el crecimiento, y con eso se mantuviera la sostenibilidad de la deuda”.



Agregó que se trató “al menos de un paso en la dirección correcta: el reconocimiento de que la austeridad no va a permitir que un país pague lo que debe”.



“Espero que este sea el comienzo de una nueva era, aunque estas son organizaciones grandes con muchas partes interesadas, habrá muchos empujones”, enfatizó.



“El programa con Argentina, hace unos años bajo el gobierno de (Mauricio) Macri, no funcionó, y esta larga historia de programas fallidos es lo que ha llevado a la gente a pensar que tenemos que intentarlo de otra manera, tenemos que probar otro conjunto de políticas”, dijo el premio Nobel de Economía 2001.



En otro tramo del reportaje, Stiglitz consideró que “deberían derogarse” los sobrecargos en las tasas de interés en los programas de refinanciamientos del organismo.



“Hay mucha discusión sobre los mismos; he escrito un artículo argumentando que en realidad son malos porque una cuestión de política económica no puede justificarse”, señaló.



Stiglitz destacó además que “la Argentina negoció con éxito una importante reestructuración de la deuda con los acreedores privados”, y sostuvo que “el caso es especial porque el préstamo fue tan grande, el más grande en la historia del FMI y tan defectuoso, que en cierto sentido es sui géneris”.



“Las instituciones financieras internacionales como el FMI tienen un mejor trato después de la pandemia que antes de la pandemia, y la razón por la que Argentina ha conseguido un mejor trato, diría que es un trato razonable, se debe a un cambio en el FMI, en la dirección que he estado defendiendo durante un cuarto de siglo, y ha tardado en llegar: la razón por la que es mejor es que ahora tenemos una larga historia de programas de estilo antiguo que no funcionan”, agregó.



Al opinar sobre el préstamo otorgado por el FMI al gobierno de Macri, Stiglitz dijo que “no se puede entender completamente por qué se dio tanto dinero sin las condiciones que deberían haberse impuesto".



“El hecho de que dieran este dinero para que saliera del país sin restricciones muestra que esencialmente estaban financiando la fuga de capitales, dejando a la Argentina más endeudada sin nada que mostrar. Eso fue un defecto fundamental”, expresó.