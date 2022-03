Tras atropellar a un ciclista, renunció el ministro de Seguridad de Chubut

sábado, 26 de marzo de 2022 18:56

El ministro de Seguridad de la provincia de Chubut, Leonardo Das Neves, renunció a su cargo, tras atropellar a un ciclista, quien permanece internado. Das Neves, presentó en las últimas horas la renuncia y el gobernador de esa provincia, Mariano Arcioni, la aceptó.



"Las repercusiones del siniestro vial en mi faz personal, ante la presencia de un ciudadano chubutense con pronóstico reservado, son negativas causando hondo pesar en mi persona, y no me permite mantener la claridad y energía que día a día se requiere para mantener las funciones inherentes a un Ministro de Seguridad", escribió en su renuncia Das Neves.



Y agregó: "En mi lucha diaria he pretendido mantener en los más alto los estándares del Gobierno del Chubut, del Ministerio de Seguridad y de la Policía del Chubut, y ante una circunstancia de carácter personal, bajo ninguna manera quiero que se ponga en duda el accionar de los mismos, y mucho menos se ponga en duda la veracidad de la investigación donde un ciudadano chubutense sufre heridas de consideración en un siniestro vial cual yo soy parte".



Tras la renuncia, el gobernador Arcioni, publicó en su cuenta de Twitter: "Tras los hechos de público conocimiento, acepté la renuncia de Leonardo Das Neves a su cargo de ministro. Estos dolorosos momentos requieren que esté a disposición de la familia y de la Justicia para abocarse a los procesos necesarios".



El hecho ocurrió el jueves alrededor de las 15 en el sector conocido como cinco esquinas, sobre la ruta 7, entre las localidades de Rawson y Trelew, cuando Hugo César Gallardo, de 40 años, iba en su bicicleta y tras ser chocado por Das Neves fue trasladado al Hospital Zonal de Trelew donde permanecía internado en terapia intensiva.



Das Neves viajaba con su esposa e hija en la camioneta oficial Ford Territory y venía de participar del acto central por el 24 de marzo en Trelew y desarrollar agenda en esa ciudad.