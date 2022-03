Fernández sobre FDT: "no voy a hacer nada para que esto se rompa"

martes, 22 de marzo de 2022 11:42

El presidente Alberto Fernández hizo hoy un fuerte llamado a la unidad dentro del Frente de Todos, dijo que dentro de la coalición oficialista hay que "aprender a convivir con las diferencias", pero aclaró que "no existe una Presidencia colegiada".



"La unidad es absolutamente necesaria" dentro del Frente de Todos, dijo el Presidente en diálogo esta mañana con El Destape Radio, y llamó a todos sus integrantes a "estar unidos para que no vuelvan a gobernar los que ya lo hicieron y dejaron un daño incalculable".



"No esperen un solo gesto mío en contra de la unidad", aseveró el primer mandatario en la entrevista, en la que agregó: "El Presidente soy yo y el que tiene que tomar las decisiones soy yo"¨.



Asimismo, indicó que "tenemos que aprender a convivir" con las diferencias dentro del FdT y ratificó: "No voy a hacer nada para que esto se rompa".



"Hay que convivir con estas diferencias", dijo el Presidente al tiempo que llamó a "sacarle dramatismo" a esas diferentes posturas dentro de la coalición oficialista: "No son diferencias terminales", agregó.



En tanto, insistió en que, de su parte, "solo van encontrar voluntad de seguir trabajando juntos" dentro del Frente de Todos y expresó que eso se va "a ir logrando poco a poco".



"Hice un enorme esfuerzo para unir partes, lo hice sin la idea de ser candidato. Lo hice por convicción", manifestó Fernández y agregó que, dentro de la coalición oficialista, "no se puede (seguir) sin nadie; aquí nadie sobra, nadie está de más".



Sostuvo además que “escucha a todos los sectores” del oficialismo, pero remarcó que es él quien “toma las decisiones” de Gobierno porque “no existe una Presidencia colegiada”.



"A todos los militantes les digo: estén tranquilos que el Presidente lo que más le importa es que estemos todos unidos para poder enfrentar el 2023 ganando", concluyó.