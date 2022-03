El FMI votará el acuerdo con la Argentina el próximo viernes 25 de marzo

domingo, 20 de marzo de 2022 10:30

El Directorio del Fondo Monetario Internacional (FMI) discutirá el acuerdo alcanzado con la Argentina el viernes 25 de marzo y postergó hasta el 31 de marzo los vencimientos que estaban previstos para el lunes 21 y martes 22 por un total de US$ 2.808 para evitar que el país caiga en un incumplimiento, según informó el organismo.

“Para dar tiempo a contemplar los rápidos cambios en los acontecimientos mundiales, incluida la guerra en Ucrania, el Directorio Ejecutivo del FMI se reunirá para analizar la solicitud de Argentina de un programa respaldado por el Fondo el viernes 25 de marzo”, indicó el vocero del organismo Gerry Rice en un comunicado de prensa.

Rice confirmó además que “las autoridades han informado al FMI que combinarán las obligaciones de pago de Argentina con vencimiento el 21 y el 22 de marzo en una sola recompra a ocurrir con anterioridad del 31 de marzo de 2022, por un monto total equivalente a unos DEG 2.014 millones (equivalentes a US$ 2.808)”.

De esta forma Argentina evita entrar en atrasos o incumplimientos y la decisión se basa en un enmienda en el estatuto del FMI realizada años atrás.

Según trascendió el ministro de Economía, Martín Guzmán, tramitó este pedido debido a que existían riesgos de que Argentina quedara expuesta si no pagaba los vencimientos de la semana que viene. El lunes se debían pagar US$ 958.498.750 y el martes US$ 1.849.677.776.

“La decisión del Gobierno, que no requiere la aprobación del Directorio Ejecutivo del FMI, es consistente con las reglas del FMI y con que Argentina permanezca al día con el Fondo. Consecuentemente la Argentina no incurrirá en atrasos”, señaló Rice.

De esta forma la Argentina se mantiene performing en la deuda con el FMI y logra plazo para pagar sus obligaciones.

El comunicado del FMI también reconoció el “amplio apoyo social y político logrado frente al acuerdo” y subrayó “el arduo trabajo de las autoridades argentinas”.

Con la aprobación del próximo viernes también llegaría el primer desembolso y desde ese momento comenzaría a correr el plazo de 4 años y medio para el repago de la deuda.