Cafiero: "Las transformaciones requieren de la unidad de la coalición"

El canciller Santiago Cafiero consideró que las "diferencias" en el Frente de Todos (FdT) en torno a la votación del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) en el Congreso no deben llevar a una "ruptura", al advertir que las "transformaciones" necesarias para "modificar la realidad productiva, laboral y social" del país "requieren de la unidad de la coalición".



En una nota de opinión publicada hoy en el sitio El Cohete a la Luna, y titulada "Nos une la patria", Cafiero señaló que un eventual "quiebre" de la alianza de Gobierno también "implicaría un divorcio muy grande de nuestra fuerza política", en referencia al peronismo, con la "realidad que hoy viven los habitantes de nuestro país".



"Cuando más se necesita la unidad, cuando empezamos a ver los resultados concretos en materia de recuperación económica y del empleo en todos los indicadores disponibles, cuando atravesamos el desafío de un shock de precios internacionales sobre una inflación ya muy elevada y sabiendo todo lo que falta para que el vivir cotidiano deje de ser un padecimiento para muchos compatriotas, el peronismo no puede darse por vencido en la representación y protección de los intereses, de las conquistas y de los derechos del campo nacional y popular", planteó el exjefe de Gabinete.



En su artículo, Cafiero repasó que "el pueblo argentino dejó atrás, con madurez y en paz, el fallido gobierno del Presidente Mauricio Macri. 99 días más tarde, ese mismo pueblo desplegó un enorme esfuerzo, patriótico, para atravesar uno de los mayores y más duros desafíos en generaciones, la pandemia de coronavirus. Sin haber superado del todo esa escena, aunque ya con la posibilidad de circular con cierto grado de normalidad como consecuencia del extensivo y efectivo proceso de vacunación, nuestro país enfrenta -como el mundo todo- los múltiples efectos, todos ellos negativos, de una guerra en Europa".



Cafiero destacó que el presidente Alberto Fernández y la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner "optaron, en cada uno de esos momentos, por priorizar los intereses del pueblo argentino" y "en conjunto impulsaron la unidad política para derrotar la experiencia neoliberal macrista, dispusieron luego las medidas de cuidado de la salud y de los ingresos que protegieran a todos y cada uno de los habitantes y a las empresas, evitando el colapso del sistema de salud".



En relación a la invasión de Rusia a Ucrania, señaló que "en las nuevas circunstancias que la guerra nos presenta, la coalición de Gobierno avanza adoptando las acciones necesarias para que el impacto del aumento de los precios internacionales (en la energía y los alimentos, fundamentalmente), y la disrupción de la logística de las mercancías, no afecten la potente recuperación de la producción y el trabajo que se observa en la Argentina".



"En la Argentina, con su derrotero particular, el proceso de endeudamiento, producto del modelo de valorización financiera llevado adelante por el gobierno de Cambiemos, desembocó en una crisis de balanza de pagos y un retorno al FMI", sostuvo Cafiero sobre la administración de Macri.



En ese marco, completó: "A nuestro Gobierno le tocó hacerse cargo de esa realidad. Con 54% de inflación y 35% de pobreza, una caída del PIB per cápita en torno al 7% y una retracción notoria del consumo y la inversión. Deuda doméstica 'reperfilada', deuda con bonistas extranjeros impagable y el préstamo más grande de la historia, no solo de la Argentina, sino del FMI".



En esa línea, indicó que "el acuerdo con el FMI que esta semana se trató en el Congreso tiene la intención de generar un tiempo, un impasse en el cronograma de pagos, para que la Argentina crezca y avance con la política industrial que ya ha dado buenos resultados pero que, sin dudas, debemos profundizar para ir aflojando el estrangulamiento de nuestro sector externo y, al mismo tiempo, dar cuenta de todo lo que falta para que todas las familias puedan vivir dignamente en nuestro país".



"Se trata de un acuerdo con el FMI, nada para festejar como hemos dicho en múltiples ocasiones. Pero se trata también de un acuerdo que contiene algunas novedades importantes respecto del diagnóstico sobre los problemas de la economía argentina y de las políticas para su solución", aclaró.



Al respecto, expresó que "hubiese sido mucho mejor que nuestro espacio político votara unido" en el Congreso, aunque, insistió, "estas diferencias en el seno de nuestra coalición bajo ningún aspecto deben transformarse en una ruptura del espacio político".



Para Cafiero, "las transformaciones que necesitamos para modificar la realidad productiva, laboral y social de nuestro país requieren de la unidad de la coalición, del trabajo y las ideas de todos los compañeros que constituimos este espacio político".



Cafiero subrayó que "un momento histórico y global como el que mencioné no puede ver al peronismo con sus energías puestas en la interna. Necesitamos esas energías para avanzar con la agenda de la transformación".



"Atravesar este presente de tensiones internas y externas implica mirar a los ojos a la sociedad, abandonando los reclamos que unos tengamos sobre otros. Quienes abrazamos el movimiento político más importante de la Argentina, e incluso de América Latina, nos sentimos interpelados por la adversidad y su impacto material y cotidiano sobre el pueblo argentino", puntualizó.