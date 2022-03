Efemérides 19 de marzo: ¿cuándo es el Día del Hombre?

sábado, 19 de marzo de 2022 17:37

Este sábado, en diversos grupos de WhatsApp se han viralizado imágenes alusivas a un supuesto festejo por el Día Internacional del Hombre, este 19 de marzo. Esta información es parcialmente correcta.

No es la celebración internacional y tampoco se festeja en la Argentina, pero sí hay algunos países como Colombia, Bolivia y Honduras en los que se conmemora en honor a San José, padre de Jesús. Este es el mismo motivo por el que hoy se festeja a los artesanos y sobre todo a los carpinteros.

¿Cuándo se celebra el Día del Hombre en Argentina este 2022?

Desde el año 1992, el Día del Hombre se celebra internacionalmente cada 19 de noviembre. Esta fecha fue establecida en primer lugar en Estados Unidos por el director del Centro de Estudios Masculinos en la Universidad de Misuri-Kansas, Thomas Oaster.

Si bien, al igual que el Día de la Mujer, se estableció teniendo como base la promoción de la igualdad de género, lo cierto es que lo principal fue el abordar temas de salud masculina que todavía están rodeadas de tabúes y que pueden ser causantes de una muerte prematura como el cáncer de próstata.

"Aunque los hombres generalmente disfrutan de más oportunidades, privilegios y poder que las mujeres, estas múltiples ventajas no se traducen en mejores resultados de salud. Según los informes, los hombres tienen menos probabilidades de visitar al médico cuando están enfermos y, cuando lo visitan, es menos probable que informen sobre los síntomas de una enfermedad o dolencia", señalaron desde la OMS en el Bulletin of the World Health.

Por ello, el sábado 19 de noviembre del 2022, cuando mandes tu mensajito de "Feliz día", también podés señalarles a los que amás que es hora de hacer un chequeo médico.