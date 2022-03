Chubut: absolvieron a los acusados de una violación grupal a la que un fiscal había llamado "desahogo sexual"

sábado, 19 de marzo de 2022 18:09

Un tribunal de Chubut absolvió a los tres jóvenes acusados de abusar en grupo de una joven en 2012 en la ciudad de Puerto Madryn, por "falta de pruebas" y por el beneficio del principio de inocencia, lo que originó incidentes de manifestantes con la Policía frente a los Tribunales y el repudio de organizaciones feministas.



"Absolvieron a los tres imputados por falta de pruebas, en un fallo insólito y sesgado porque durante 10 años se supo y se conoció la verdad en Puerto Madryn, con una víctima que es una sobreviviente por el maltrato que recibió", expuso la abogada Verónica Heredia en una improvisada conferencia de prensa que se brindó frente a la oficina judicial en Rawson.



La abogada adelantó que va a "seguir haciendo los recursos y todas las impugnaciones y en todas las instancias", tras asegurar que "la víctima fue maltratada cuando vino a brindar sus últimas palabras, así que el resultado de hoy no nos sorprende".



La sentencia no se conoció de manera oficial por las características de hermetismo que tuvo el caso, impuestas por el propio tribunal, integrado por las juezas Ana Karina Breckle, Marcela Alejandra Pérez y María Laura Martini.



Al grito de "se va a acabar esa costumbre de violar", varias militantes de organizaciones feministas que aguardaron durante toda la mañana el fallo protagonizaron algunos incidentes con la Policía frente al edificio ubicado en Don Bosco 141, de Rawson, que amaneció vallado y custodiado por un severo dispositivo policial.



El jueves fue la última etapa del debate, cuando las partes pronunciaron su alegato final en el debate oral y no público que comenzó el 24 de febrero bajo estricta reserva por disposición de las partes y por expresa instrucción del Tribunal de Justicia de la provincia.



La organización Multifeminista Madryn escribió en su cuenta de Instagram: "Tres juezas patriarcales quedarán en la memoria por representar el horror del poder judicial en Chubut! Repudiamos el fallo del espanto de las juezas Karina Brekle, Marcela Pérez, María Laura Martini. Esto demuestra que el hecho que haya mujeres en la justicia no garantiza una perspectiva de género justa que acompañe a las sobrevivientes".



"¿Cómo seguimos ahora? ¿Se puede seguir? ¿Qué reparación hay para la sobreviviente que tuvo que enfrentar además de una violación este sistema judicial perverso? Exigimos una reforma judicial feminista urgente", señalaron.



En tanto, el psiquiatra Enrique Stola publicó en su cuenta de Twitter: "Atención violadores! Pueden actuar impunemente en la Provincia de Chubut, Argentina. Juezas mujeres les garantizan libre ejercicio del poder machista".



El juicio oral por esta causa debió haber comenzado el año pasado, pero sucesivas presentaciones fueron postergando su inicio.



Los hechos ocurrieron en septiembre de 2012 en Playa Unión, en el transcurso de una "juntada" de jóvenes en la casa del nieto del exgobernador radical Atilio Oscar Viglione, en la previa a los festejos por el día de la primavera.



Sin embargo, la denuncia se formalizó en el 2019 cuando se conoció a través de las redes sociales el testimonio de la víctima.



Por el ataque fueron señalados originalmente seis jóvenes en la escena del abuso (cinco formalmente denunciados), quienes actuaron cuando la víctima se encontraba indefensa y en estado de inconsciencia, aunque solo tres llegaron a juicio, Luciano Mallemaci, Exequiel Quintana y Leandro del Villar, declarados inocentes por el beneficio de la duda y la falta de pruebas, según describió la abogada.



Los restantes fueron desafectados del proceso por distintas razones: dos porque eran menores al momento de los hechos, y el restante porque logró acreditar que estaba con su novia en las cercanías, pero no en el lugar del abuso.



En el último tramo del largo proceso se sumó la penalista Verónica Heredia a la representación de la víctima, quien hoy tiene 26 años pero era menor cuando los hechos sucedieron.



La querella ejercida por Heredia había solicitado penas de entre 20 y 25 años para los imputados, mientras que la acusación de la fiscalía -que excluye el cargo de acceso carnal- pidió penas de entre 12 y 15 años y la defensa, que logró su cometido, la absolución.



Antes de este proceso, el fiscal de Rawson Fernando Rivarola, que actuó en las investigaciones, había cerrado un acuerdo de juicio abreviado con los imputados, aunque en su dictamen incluyo el término "desahogo sexual" haciendo referencia a la acción cometida por los presuntos abusadores.



Esas expresiones generaron repudio a nivel nacional y la denuncia del gobernador Mariano Arcioni reclamando su juicio político, pero el 27 de febrero pasado el Consejo de la Magistratura de Chubut desestimó las acusaciones.