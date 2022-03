Salario mínimo: cuándo habría revisión

jueves, 17 de marzo de 2022 10:54

El secretario general de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM), Antonio Caló, consideró hoy que la suma de 47.850 pesos fijada como haber mínimo por el Consejo del Salario Mínimo Vital y Móvil "es lo mejor que se pudo conseguir en las negociaciones", y adelantó que a "mitad de año puede haber una revisión" en función de la evolución de los índices inflacionarios.



"Todos los que estuvimos en el encuentro del Consejo del Salario Mínimo Vital y Móvil creemos que la suma de 47.850 pesos es lo mejor que se pudo conseguir en las negociaciones, pero, si para mitad de año esto no va como esperamos haremos una revisión”, señaló Caló en declaraciones a Radio Provincia.



El gremialista anticipó que el lunes, el presidente Alberto Fernández se reunirá con representantes sindicales para "analizar cómo está la situación" en relación a los aumentos de precios que se verificaron en los últimos meses.



"Todo el mundo sabe que una hora de trabajo del metalúrgico vale 450 pesos y una docena de facturas cuesta 720 pesos. Nunca existió eso en Argentina, es algo que no había pasado antes y se tienen que tomarse medidas para corregir eso", apuntó el metalúrgico.



Con respecto al acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), expresó que "lo bancamos, la CGT dio su apoyo. El acuerdo era necesario. Se lo que es el default porque viví el 2001 y no quiero eso para mi país".



Ayer, el presidente Alberto Fernández encabezó en la Casa Rosada la firma del acta acuerdo para un nuevo aumento del Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVM), que tendrá una suba del 45 por ciento y alcanzará los 47.850 pesos a fin de año.



El mandatario participó del encuentro, donde se rubricó el incremento, en el Salón Eva Perón, junto al ministro de Trabajo, Claudio Moroni y los representantes de sindicatos, el sector empresario y el Consejo Federal del Trabajo, al término del encuentro del Consejo Nacional del Empleo, la Productividad y el Salario.