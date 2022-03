YPF aumenta el 9,5% los combustibles básicos y 11,5% los premium

domingo, 13 de marzo de 2022 23:45

La petrolera YPF aumentará desde este medianoche un 9,5 % promedio el precio de sus combustibles básicos y 11,5% promedio en los premium, en lo que será el segundo incremento dispuesto en el año, informaron fuentes de la compañía.



La decisión responde a la necesidad de la compañía de seguir la evolución de las principales variables que conforman el precio de venta al público, se explicó.



Sobre todo, tuvieron particular incidencia en los costos de producción, el aumento de los precios internacionales del petróleo y los niveles de demanda superiores a la prepandemia, que requieren importaciones para complementar la oferta local.



Por estas razones, la petrolera que controla el 55% del mercado de combustibles en el segmento minorista aumentará desde la medianoche un 9,5 % promedio el precio de sus combustibles básicos y 11,5% promedio en los premium.



Se trata del segundo incremento dispuesto por la empresa, al que seguramente en las próximas horas se sumarán el resto de las compañías, luego de que el 2 de febrero se dispuso un aumento del 9% promedio para todos los tipos de combustibles.



Desde la compañía destacaron que los precios internacionales del petróleo se incrementaron significativamente durante las últimas semanas alcanzando niveles récords, es decir un 50% por encima de los precios de inicios de febrero de 2022.



En particular el crudo tipo brent, el que utiliza como referencia la industria argentina de hidrocarburos, cerró el viernes a un precio de US$ 112,67 el barril, con un aumento del 3% en medio de la continuidad de las tensiones por la invasión rusa a Ucrania.



Pero adicionalmente, el precio internacional de los combustibles con los que se complementa la oferta local aumentó incluso por encima del petróleo crudo.



Las fuentes de YPF señalaron que luego de este ajuste, la compañía continuará monitoreando la evolución de las variables que inciden en la formación de precios, teniendo en consideración las particularidades del contexto macroeconómico del país y la realidad internacional.