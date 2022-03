Hallaron el cuerpo de una mujer asesinada y detuvieron al hijo

domingo, 13 de marzo de 2022 09:44

Una mujer de 63 años fue encontrada asesinada a golpes en su vivienda del partido bonaerense de Tres de Febrero y por el crimen detuvieron a un hijo de la víctima, que padece de esquizofrenia y esta tarde permanecía internado a la espera de una evaluación psiquiátrica que determine si es imputable o no, informaron hoy fuentes judiciales.



El hallazgo se produjo ayer en una casa ubicada en la calle Berlín al 2300, en la localidad de Remedios de Escalada de San Martín, en dicho partido del noroeste del conurbano, adonde efectivos del Comando Patrulla de esa jurisdicción acudieron tras un llamado al 911 que alertó acerca de una persona golpeada en el interior.



Voceros judiciales informaron que al ingresar a la propiedad los agentes encontraron a una mujer, a la que identificaron como Graciela Nélida Lavergne (63), tendida en el césped de un patio interno, con un corte profundo y sangre en la cabeza.



De inmediato convocaron a una ambulancia del Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME) y un profesional constató el fallecimiento de la mujer.



En tanto, en la propiedad se hallaba el hijo de la víctima, de 30 años, con manchas de sangre en su pierna izquierda y visiblemente alterado, tras lo cual los uniformados lograron reducirlo y lo aprehendieron como principal sospechoso del crimen.



Ante ese estado los agentes decidieron trasladarlo al hospital Bocalandro de Loma Hermosa y posteriormente determinaron que el hombre padecía de esquizofrenia y que incluso había estado internado en clínicas psiquiátricas, informaron fuentes judiciales.



De esta manera, los investigadores creen que el hombre asesinó a golpes a su madre luego de una discusión.



A su vez, en la escena del crimen los policías secuestraron un trozo de madera en forma de punta con sangre, por lo que sospechan que puede ser el elemento con el cual atacó a la víctima.



Por su parte, el sospechoso fue sedado en dicho centro de salud debido a su estado de excitación y permanecía internado en calidad de detenido, a la espera de ser evaluado por una psiquiatra para determinar si es imputable o no, añadieron las fuentes consultadas.



Interviene en la causa el fiscal Fabricio Iovine, a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 1 del Departamento Judicial de San Martín, quien aguardaba el resultado de la operación de autopsia al cuerpo de Lavergne.