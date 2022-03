Afirman que acuerdo con FMI impulsará la cotización de los activos argentinos

domingo, 13 de marzo de 2022 12:16

La sanción del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) impulsará la cotización de los activos argentinos, tanto a nivel local como en el exterior, coincidieron analistas consultados por Télam.



Los especialistas -tras el aval dado por Diputados y la posibilidad de que el Senado lo convierta en ley esta semana- dijeron que los activos o "equity" argentinos "tomarán un fuerte impulso".



Santiago Ruiz Guiñazú, Head de Equity Sales & Trading de Adcap Grupo Financiero, dijo a Télam que la ratificación del acuerdo podría generar subas en las acciones de compañías argentinas de entre un 10% y un 15%, porque ayudaría a renovar las expectativas y colocaría al país en un sendero de recuperación económica.



"Por este último motivo, nos gusta el sector bancario, porque se suele beneficiar con la reactivación de la economía y con el crecimiento de la demanda por el crédito, y más dentro de un programa económico que contemplaría tasas más altas. Esto es algo que históricamente ha beneficiado a los bancos", afirmó Ruiz Guiñazú.



En ese marco, el especialista consideró que uno de los papeles mejor posicionados es el de Pampa Energía, "porque tiene un negocio bien diversificado, con exposición a toda la matriz energética argentina, y sobre todo en la generación de electricidad", donde muchos de los contratos que cobra la empresa son en dólares al cambio oficial.



Un escenario por ahora impensado, tras el aval dado por Diputados, es que el acuerdo no logre el aval del Senado. "Podría haber caídas del orden del 20% en todas las empresas, y quizás el efecto más negativo sería en las acciones de los bancos", dijo Ruiz Guiñazú al analizar la posibilidad de un rechazo.



Por su parte, Mauro Mazza, portfolio manager de Bull Market Brokers, indicó a Télam que el acuerdo con el FMI no es el que esperaba el organismo multilateral, debido a que no contendrá el plan anexo del plan de refinanciamiento.



El cambio acordado por las principales fuerzas políticas para aprobar el proyecto podría derivar en que "el board del FMI determine mayores exigencias para aprobar las revisiones técnicas", dijo el especialista.



No obstante, Mazza reconoció que "está todo dado para la aprobación" del acuerdo.



Respecto a los activos argentinos, el analista sostuvo que "nos gusta el mercado local", si bien advirtió que se puede llegar a dar un "rebote del dólar más fuerte que de los activos en sí".



Otro analista de mercado, Ezequiel Zambaglione, jefe de Investigación de Balanz, dijo a Télam que el programa con el FMI está en línea con las expectativas, "tomando en cuenta lo lejos que se encontraban los enfoques del gobierno y del organismo acerca de un programa económico".



"El objetivo (del acuerdo) parece ser más bien evitar que se profundicen los desequilibrios macroeconómicos que el de resolverlos. De todas formas, parece suficiente para impulsar el precio de los activos argentinos", dijeron en Balanz.



Por último, desde la consultora Epyca -que conduce Martín Kalos- dijeron que es probable que un acuerdo con el FMI sea interpretado por los inversores internacionales como una baja en el riesgo local.



"Nuevas reglas que limiten la discrecionalidad del Gobierno, quizá sea observado como un mejor clima de negocios a nivel local y con ello haya un aumento en la cotización de los activos locales, especialmente vinculados a las ramas productivas", señalaron desde la consultora.