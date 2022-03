Más de 70 marcas nacionales venderán ropa con precios rebajados

jueves, 10 de marzo de 2022 20:50

Más de 70 marcas nacionales venderán al menos 15 modelos de prendas de vestir con precios rebajados en el marco del programa "Acción Moda", una iniciativa en la que participan la Secretaría de Industria, Economía del Conocimiento y Gestión Comercial Externa, la Cámara Industrial Argentina de la Indumentaria (CIAI) y la Federación Argentina de la Industria de la Indumentaria y Afines (FAIIA).



“Hoy es un día importante en términos de política industrial, con esta iniciativa en una cadena de valor que ocupa un rol central en la estrategia de desarrollo económico y social. Tenemos una posición firme desde la fortaleza de esta cadena", dijo el secretario de Industria, Economía del Conocimiento y Gestión Comercial Externa, Ariel Schale, al poner en marcha la iniciativa.



La acción, que contará con 2.000 puntos de venta en todo el país incluirá marcas líderes en indumentaria de bebés y niños, adolescentes, mujer y hombre. Los artículos seleccionados estarán identificados con una etiqueta distintiva de la iniciativa y no superarán el 30% del precio vigente en la temporada de invierno 2021. En una primera instancia, estará vigente hasta fines de julio de 2022.



Entre las marcas que participan de esta iniciativa se encuentran Pampero, 47 street, Ay not Dead, Ayrea, Azzaro, Baby Cottons, Bensimon, Billabong, Cardón, Carmela Achaval, Caro Cuore, Cheeky, Cibeles, Clara Ibarguren, Como quieres, Complot, Cristóbal Colón, Cuesta Blanca, Desiderata, Etam, Etiqueta Negra, Gepetto, Ginebra, Gola, Grisino, Jazmin Chebar, Juanita Jo, Key Byscaine, Kimeika, Las Pepas, Mancini, Maria Cher, Markova, Midway, Mimo, Montagne, Naum, Old bridge, Paula Cahen D Anvers, Penguin, Sweet, Tannery, Taverniti, Ted Bodin, Tucci, UMA, Ver, Vitamina, Wanama, Yagmour, Mistral / Brooksfield, Magdalena Espósito, Levi's y Rever Pass, entre otras.



Esta propuesta busca brindar a los consumidores del país distintas opciones de prendas con diseño y calidad a un precio accesible, así como también impulsar la industria nacional de la moda.



Schale destacó que "se trata de una industria muy dinámica en su desarrollo en estos últimos dos años, con importantes inversiones que han ingresado al país en bienes de capital y que estarán produciendo y fortaleciendo aún más el eslabón de la confección”.



Y destacó que “Acción Moda nace de un esfuerzo conjunto, con un compromiso manifiesto de las cámaras de indumentaria que se materializa en esta acción concreta que permite brindar precios accesibles que dinamicen el consumo interno”.



En el lanzamiento estuvieron presentes el ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas; el secretario de la Pequeña y Mediana Empresa y los Emprendedores, Guillermo Merediz; el secretario de Política Económica del Ministerio de Economía, Fernando Morra; el subsecretario de Programación Regional y Sectorial, Agustín Lodola; la subsecretaria de Industria, Julieta Loustau; y el presidente de la Cámara Industrial Argentina de la Indumentaria, Claudio Drescher.