Diputados liberales votarán en contra del acuerdo con el FMI

jueves, 10 de marzo de 2022 18:54

Los cuatro diputados que se declaran liberales anunciaron hoy que votarán en contra del proyecto de ley que debate la Cámara baja para ratificar el acuerdo firmado entre el Gobierno nacional y el Fondo Monetario Internacional (FMI) y cuestionaron la "economía parasitaria".



Aunque en bloques distintos, el porteño Javier Milei, de La Libertad Avanza, y el bonaerense José Luis Espert, de Avanza Libertad, coincidieron en su rechazo a la iniciativa que cuenta con el apoyo del Frente de Todos y de Juntos por el Cambio, los principales bloques de la Cámara.



"Rechazamos este proyecto que es altamente cuestionable desde el punto de vista técnico y reprochable desde lo moral. Este gobierno está tomando deuda con este acuerdo. Y la deuda son impuestos futuros. La fiesta de la generación presente se la están cargando a los que todavía no nacieron", aseguró Milei.



El economista afirmó que "la idea de que aumentar el gasto público hace aumentar PBI no se cumple" y que "ese modelo nos llevó a ser un defaulteador serial".



"Hay que honrar las deudas, pero el ajuste no debe caer sobre el sector privado. No podemos sostener esta economía parasitaria. Estamos al borde del abismo y quieren seguir con la fiesta", aseveró.



Milei agregó que "este ajuste lo debe pagar la casta política y si no lo paga la casta política que se los lleve puestos a todos" y anunció su voto "en contra de esta porquería".



Más calmo, Espert añadió que "el que paga el ajuste es la gente de laburo, los emprendedores, los productores, los empleados".



"Este es un programa que revienta de impuestos a la gente del sector privado. No podemos votar a favor de ninguna manera de este presupuesto de gastos que está en el acuerdo. El camino es más libertad y más mercado. No más intervención", dijo.



Además, enfatizó que su postura "no tiene que ver con la ideología" porque "la deuda hay que pagarla", aunque calificó como "desastroso" el programa económico del ministro Martín Guzmán.



"No echan ñoquis, no le ponen límite a las jubilaciones sin aportes. Que el ajuste lo pague el clientelismo", aseveró.