Fernández: "en la Argentina se acabaron los tarifazos, vamos a segmentar los subsidios"

El presidente Alberto Fernández ratificó hoy que “en Argentina se acabaron los tarifazos” y anunció “segmentación de subsidios para lograr valores razonables” en los servicios públicos, al pronunciar el discurso de apertura del período 140° de sesiones ordinarias del Congreso nacional ante una Asamblea Legislativa.

Afirmó hoy que el Gobierno del Frente de Todos (FdT) "no quiere más ajustes" y "nunca defendió los ajustes", al remarcar que como mandatario trabaja por una Argentina "grande" con "crecimiento y empleo, sin exclusiones y con ampliación de derechos".



"He trabajado toda mi vida por consolidar la democracia; no aceptar condicionamientos externos sólo la fortalece", añadió al hablar ante la Asamblea Legislativa.

Agregó que "no habrá una reforma laboral" tras firmar el entendimiento con el Fondo Monetario Internacional (FMI) al señalar que “el futuro de los argentinos que trabajan lo vamos a denegar de manera inclaudicable”.



“Quiero ser claro: no habrá una reforma laboral”, sentenció Alberto Fernández durante la Asamblea Legislativa, quien agregó: “Los derechos de los que trabajan no pueden ser alterados en su perjuicio. La justicia social jamás puede ser objeto de una negociación. El futuro de los argentinos que trabajan lo vamos a defender de manera inclaudicable”.

Fernández dijo que "aún hoy seguimos negociando aspectos vinculados a la formalización de ese acuerdo (con el FMI) que confío concluir a la brevedad".



"A partir de esta semana, esperamos que esté en manos de los legisladores para considerar la aprobación del acuerdo que se alcance con el staff del FMI para dar previsibilidad a los argentinos", dijo al hablar ante la Asamblea Legislativa.

Destacó que el acuerdo con el FMI es "sin políticas de ajuste y con incremento del gasto real en todos los años del programa" y subrayó que el mismo "no contempla restricciones que posterguen nuestro desarrollo". "Esto nos pone en un camino transitable para nuestro país con mayor previsibilidad, certeza y visión de futuro, y con expansión en infraestructura e inversiones en ciencia y tecnología y en políticas sociales", aseguró.

Y manifestó que el Gobierno “llegó a un acuerdo con el staff del Fondo Monetario Internacional (FMI) que permite generar certezas” para el futuro, y aseguró que el entendimiento con el organismo “fue el mejor al que se podía llegar”.