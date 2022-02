Una heladería cordobesa no vende "crema rusa" por conflicto entre Rusia y Ucrania

lunes, 28 de febrero de 2022 19:29

El titular de una franquicia de la cadena de heladerías Caseratto, ubicada en la ciudad de Córdoba, decidió hoy eliminar "momentáneamente" del listado de sabores la "crema rusa", como una forma de manifestar su desacuerdo con el conflicto bélico entre Rusia y Ucrania.



Los habituales consumidores de helados, en particular de ese sabor, se encontraron hoy con un cartel en la heladería Caseratto, ubicada en Roque Funes y Rafael Núñez, del barrio Cerro Las Rosas, que decía: “Disculpe las molestias, se encuentra suspendida momentáneamente la venta del sabor crema rusa. Muchas gracias”.



El propietario del local, José Lutri, manifestó a la emisora LV3 que “la decisión es netamente personal. Soy un humano más que habita en este mundo y me parece una injusticia que unos pocos decidan sobre la vida del resto”.



“Hay un repudio a nivel mundial de distintas asociaciones. Yo no pertenezco a ninguna, pero es un granito de arena para aportar, en rechazo a lo que está haciendo Rusia en este momento”, y afirmó que los clientes apoyan la iniciativa.