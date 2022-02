Horóscopo: estos signos deberán decir "no" a ciertas situaciones

sábado, 26 de febrero de 2022 10:09

Termina febrero y se viven momentos de mucha alegría para algunos, disfrutando el fin de semana largo, pero también para otros son momentos de angustia y dolor. Los caminos de las personas son muy diferentes y cómo abordarlo dependerá de cada signo pero para eso es muy importante aprender a decir "no".

El "No" muchas veces genera positividad interna porque es poner un freno a eso que a uno le hace mal ya sea provocado por uno o por alguien. El "No" es muchas veces el puntapié inicial para luego ser feliz y es bueno saber cuándo decirlo.

CÁNCER

Hay días en los que los ánimos no son los mejores. No es malo conectarnos con nuestras tristezas, pero hay que decir "no" a que esto se convierta en algo constante. Instalarse en la queja permanente o en el desagrado, es malo siempre.

SAGITARIO

Sin sentirse mal los sagitarianos podrán hoy desistir o decir "no" a reuniones familiares o encuentros casi forzados que tendrían. No es negativo poder decir lo que nos pasa o a veces no poder cumplir. La vida es elástica y libre, si queremos.

ACUARIO

Los acuarianos a veces desconfiados, encaran un día con altibajos emocionales. Deberían replantearse aquellos que son celosos porque este tipo de sentimiento negativo arruina al otro y lo arruina a usted mismo. Aprenda a decir "no" primero a uno mismo y ver que ése no es el camino.

PISCIS

No sería un día apto para choques con palabras desatinadas en el plano familiar. Traten de ver a las personas con quienes sienten discordia, con ojos de comprensión y con apertura en su corazón. Buscar la paz, es también generarla.