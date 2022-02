La Justicia le concedió permiso a Macri para viajar a Montevideo y Miami

viernes, 25 de febrero de 2022 12:11

El expresidente Mauricio Macri fue autorizado hoy a viajar a Montevideo, Uruguay y a Miami, Estados Unidos, en el marco de la causa en la que está procesado por presunto espionaje a familiares de los tripulantes fallecidos en el hundimiento del submarino ARA San Juan.



La decisión fue del juez federal Julián Ercolini, a cargo del caso en los tribunales de Retiro, quien hizo lugar a pedidos de la defensa de Macri y autorizó los dos viajes, uno a Uruguay en vuelo privado del 8 al 9 de marzo próximo y el otro a Miami, del 13 al 21 de marzo, según la resolución a la que tuvo acceso Télam.



"Se vislumbran anteriores salidas del país del presentante, sin que, como consecuencia de ello, haya adoptado una actitud evasiva al proceso, por lo que no se observa, a esta altura, elemento alguno que permita suponer una puesta en peligro de su sujeción al mismo", sostuvo el magistrado.



Los pedidos de Macri tuvieron dictamen favorable por parte de la fiscalía y la oposición de una de las querellas que representa a familiares, a cargo de la abogada Valeria Carreras. Ercolini otorgó los permisos "en concordancia con el temperamento propiciado por la representante del Ministerio Público Fiscal en cuanto a que el solicitante posee arraigo acreditado en nuestro país, dado que toda su vida familiar, social y laboral se desarrolla en este territorio".



"Dada su condición de expresidente, resulta comprensible que recaigan sobre el nombrado invitaciones a eventos de distinta índole, lo cual permite presumir la existencia de futuras peticiones de similares características o bien de carácter personal", agregó

Si bien el viaje a la República Oriental del Uruguay "fue informado que se iba a realizar en vuelo privado, lo cierto es que ese carácter no escapa al control de los organismos pertinentes", evaluó además en la resolución.



Macri viajará a Montevideo invitado a un evento del "Becon Investment Management". Posteriormente irá a Miami para participar como "Senior Leadership Fellow en The Adam Smith Center for Economic Freedom de la Florida International University", según detalló en el pedido el abogado del expresidente, Pablo Lanusse.



El pasado 1 de diciembre Macri fue procesado por el juez federal de Dolores, Martín Bava, por el espionaje ilegal a los familiares de los tripulantes del submarino, resolución que fue apelada por la defensa del expresidente. A principios de febrero, Bava remitió a los tribunales federales porteños las causas en las que se investigan esas supuestas maniobras y aquellas desplegadas desde las denominadas bases AMBA de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) y la causa quedó a cargo del juez Ercolini.