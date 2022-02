Enargas aprobó los cuadros con aumentos de hasta 20% en las tarifas de gas

viernes, 25 de febrero de 2022 11:32

El Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas) aprobó los cuadros tarifarios de transición para las nueve distribuidoras y las dos transportadoras que entrarán en vigencia el 1 de marzo, con un 20% de incremento para usuarios residenciales y 15% para pymes.



La medida complementa al Decreto 91/2022 y se plasmó en once resoluciones publicadas hoy en un suplemento especial del Boletín Oficial. De esta forma, se completa el proceso iniciado con las audiencias públicas del 19 y el 31 de enero, en las que se analizaron las propuestas de las compañías operadoras.



En los anexos de las resoluciones se especifican los cargos fijos y por consumo en cada categoría de usuario y subzona. Las resoluciones 59/2022 a 70/2022 incluyen los cuadros tarifarios de transición de Transportadora de Gas del Norte (TGN), Transportadora de Gas del Sur (TGS), Gasnor, Distribuidora de Gas Cuyana, Naturgy Ban, Camuzzi Gas Pampeana, Gas Nea, Litoral Gas, Camuzzi Gas del Sur, Metrogas y Distribuidora de Gas del Centro.



En un comunicado, el Enargas indicó que los cuadros tarifarios tienen un impacto en las facturas que "promedian el 20% para usuarias y usuarios residenciales del servicio de gas por redes a nivel nacional". Por otra parte, "para los usuarios del servicio general P (pymes y comercios) la adecuación ronda –también en promedio- el 15%", por lo que "la actualización promedio entre estas dos categorías se ubicará en torno al 17%", señaló.



El organismo intervenido por Federico Bernal precisó que la participación de la factura promedio de gas se ubicará en el 4,05% sobre el Salario Mínimo Vital y Móvil (SMVM) proyectado para 2022. "Esto significa unos 6 puntos porcentuales menos que la máxima histórica registrada en abril de 2019, cuando el peso de la factura promedio de gas implicaba un 10,6% sobre el SMVM", agregó, además de señalar que estará "incluso por debajo de la de octubre de 2016", cuando fue de 4,2%.



El Enargas recordó que por la Ley 27.637 de Ampliación del Régimen de Zona Fría, "un 35% de los usuarios residenciales (3,1 millones de usuarios o más de 10 millones de personas) registrarán este año un descuento del 28% en la factura de 2022" aun después del incremento del 20%.



El decreto 91/2022 publicado el 23 de febrero autorizó incrementos del 36% en el valor del gas en la porción correspondiente a las distribuidoras, y del 60% para las transportadoras a partir de marzo. "Con la ratificación de los Acuerdos y las Adendas se habilita al Enargas a la emisión de los cuadros tarifarios transitorios de transporte y distribución que implicarán una actualización del 15% en pymes y del 20% en Residenciales promedio nacional", había señalado el organismo.



Fuentes oficiales y del sector energético advirtieron que ese aumento no se verá reflejado en las facturas de manera uniforme, ya que en algunos casos el período de consumo podría incluir días previos a la vigencia de los aumentos. En el impacto en las facturas se tienen en cuenta cuatro factores: el precio del gas en boca de pozo, el transporte, la distribución y la carga tributaria, compuesta a su vez de impuestos nacionales y provinciales y tasas y contribuciones municipales.



Los ajustes tarifarios que resulten de la combinación de esos cuatro factores se aplicarán luego de un virtual congelamiento de casi tres años, período en el que solamente hubo un aumento de 6% en mayo de 2021. Como la evolución de la tarifa no acompañó a la inflación ni a las variaciones de costos, el Estado debió hacerse cargo de la diferencia a través de un incremento en los subsidios.



Al respecto, en la audiencia del 31 de enero pasado, la subsecretaria de Hidrocarburos, Maggie Videla, indicó que, si se mantuvieran las tarifas de 2021, haría falta un desembolso adicional de $81.000 millones para este año, ya que el Estado cubre el 70,9% del costo total de la demanda prioritaria.



De acuerdo con estimaciones de la Subsecretaría, ese 70,9% representaría este año un monto total de $ 216.365 millones, y como el proyecto de Presupuesto que no fue aprobado asignaba una partida de $ 135 mil millones, se necesitaría una erogación adicional de $ 81.000 millones.