Universitarios comenzaron su discusión paritaria

jueves, 24 de febrero de 2022 13:38

Autoridades del Ministerio de Educación y los representantes sindicales de los docentes de las universidades nacionales iniciaron esta mañana las discusiones para revisar las cláusulas del acuerdo salarial alcanzado en 2021, en un encuentro en el que los gremios presentaron sus reclamos de cara al inicio lectivo del 2022, según confirmaron fuentes oficiales y gremiales.



La reunión comenzó a las 9 de hoy en el Palacio Sarmiento, ubicado en el Pasaje Pizurno 935 de la ciudad de Buenos Aires, y contó con la presencia del ministro de Educación, Jaime Perczyk; el secretario de Políticas Universitarias, Oscar Alpa; y representantes de los gremios de Conadu, Conadu Histórica, Fedun, Ctera, Uda y Fagdut.



En tanto, los rectores de las casas de estudio que componen el consejo Interuniversitario Nacional (CIN) participaban de manera remota, por medio de la plataforma Zoom, indicaron las fuentes.



La Conadu Histórica expresó "la gran preocupación de la docencia" ante el deterioro del salario docente universitario y preuniversitario.



En relación al cierre de la paritaria 2021, "se planteó la necesidad de superar por varios puntos la inflación acumulada en el período" y, en cuanto a la paritaria 2022, no sólo superar a la inflación, sino "recuperar el deterioro salarial acumulado", según detallaron en un comunicado de prensa.



"Asimismo, se ratificó la defensa irrestricta de los regímenes jubilatorios del 82 y 85% móvil", agregaron y reiteraron el reclamo de un "esfuerzo presupuestario de emergencia para paliar el grave déficit que atraviesan las Obras Sociales Universitarias".



En tanto, el gobierno "no realizó ninguna propuesta salarial y la reunión pasó a cuarto intermedio para el 9 de marzo".



La revisión del acuerdo del 2021 tiene como objetivo continuar con la política que plantea el Gobierno nacional y que ningún sueldo quede por debajo de la inflación.



"Hasta ahora cobramos el 50%, frente a inflación del mismo período del 50,9%. Aspiramos a superar por varios puntos ese número, pero no es sencillo", afirmó la secretaria adjunta de Conadu Histórica, Claudia Baigorria en diálogo con Télam.



En tanto, las paritarias para acordar el aumento salarial para 2022 va a definirse en marzo y según explicó Baigorria esperan "que no difieran tanto" de esta revisión.



"En 2021 terminamos empatados, pero las cuotas fueron muy extendidas. Queremos que en 2022 el mayor aumento se concentre al comienzo y no al final", completó.