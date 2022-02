Horóscopo: estos 4 signos vivirán tiempos de reconciliación

jueves, 24 de febrero de 2022 17:42

El hogar, la pareja o el trabajo. Cualquiera de esos lugares puede ser hoy un espacio donde uno se sienta cómoda o totalmente fuera de lugar. Muchas veces una palabra genera quiebres en uno y con el entorno y para eso se necesita siempre mantener la línea para no terminar mal.

En este contexto, se vienen momentos de reconciliación para las próximas 48 horas con las personas que pertenecen a 4 signos. Hay que estar atentos y dejar que la razón le de lugar a las emociones.

TAURO

Sus intenciones de reconciliarse con la persona que desean serán bien recibidas. No acumulen nervios y anímense a decir lo que necesitan decir. El punto es sincerarse, poder conectarse con la verdad interna.

GÉMINIS

Motívense más en tratar de lograr el equilibrio que esperan. No todo está perdido con esa persona que les interesa. Intentar sería la premisa, si no arriesgamos no tenemos respuesta.

CÁNCER

Una nueva posibilidad les pedirán en el plano afectivo. Las cosas con buena voluntad podrían marchar bien. Se impone en ustedes una sensación nueva de lograr liberarse. Reconocernos por dentro, buscar en nosotros las respuestas, escucharnos pero siempre escuchar a los demás.

PISCIS

Sorpresa agradable en el plano afectivo. us cosas pueden mejorar si ponen su buena voluntad, es bueno reconocer que mucho depende de nosotros mismos, la actitud frente a las cosas, lo es todo.