Acusado de realizar estafas, simuló su suicidio y se escondió en un hotel de Mar del Plata

jueves, 24 de febrero de 2022 00:39

Un hombre acusado de haber estafado a amigos y allegados en la localidad bonaerense de Coronel Vidal simuló su suicidio para escapar de sus presuntos acreedores, pero fue localizado mientras se escondía en un hotel de Mar del Plata, luego de que su familia denunciara su desaparición y distintas fuerzas de seguridad lo buscaran durante cuatro días, informaron fuentes policiales y judiciales.



Se trata de Nicolás Alfredo Fondado (33), quien había dejado su hogar el último jueves por la tarde y salió con rumbo a Mar del Plata, a bordo de una camioneta Renault Kangoo, y sus familiares denunciaron horas más tarde que no tenían noticias suyas. Tras la denuncia en la Comisaría de Coronel Vidal, en el partido de Mar Chiquita, se inició desde el viernes una causa por "averiguación de paradero", a cargo del fiscal Ramiro Anchou, titular de la Unidad Funcional de Instrucción Descentralizada de ese distrito, y se activó además una búsqueda en la que intervinieron distintas fuerzas de seguridad y la Red Solidaria.



Fuentes policiales indicaron que al momento de su desaparición, Fondado debía juntar "una importante suma de dinero que debía a diferentes personas de su ciudad natal", debido a "su adicción a los juegos de azar". Los allegados del hombre informaron a los investigadores que "se adueñó de los ahorros de sus amigos, escapándose sin dar señales de vida", y que realizaba apuestas "en diferentes juegos clandestinos".



Indicaron además que tiempo atrás se había "dado a la fuga por varios meses, originándose así denuncias penales en su contra, por no haber devuelto el dinero". En el marco de la búsqueda, el viernes había sido hallada la camioneta que Fondado utilizaba, cerca de la Ruta 11, y en su interior encontraron su teléfono celular y una "carta de perdón".



A partir de estos hallazgos, en jurisdicción del Partido de General Pueyrredon, intervino el fiscal Alejandro Pellegrinelli, titular de la Unidad Funcional de Instrucción 5 marplatense. En el lugar donde fue encontrado el vehículo se dispuso un operativo de búsqueda, y horas más tarde fue hallada en el muro de un acantilado una remera similar a la que el hombre usaba al momento de su desaparición.



La prenda fue secuestrada y fue reconocida por los padres del hombre, por lo que los investigadores trabajaron sobre la hipótesis de un posible suicidio, y efectivos de fuerzas de seguridad de Mar del Plata y Mar Chiquita, personal de Bomberos y unidades de Prefectura Naval rastrillaron la zona en búsqueda del cuerpo, sin obtener resultados.



"Eso desencadenó en la posibilidad que se hubiera dado a la fuga nuevamente ante la deuda millonaria que pesaba sobre el", indicó una fuente policial. A partir de este giro en el caso, Fondado fue hallado el martes mientras se hospedaba con otra identidad en un hotel de Mar del Plata. Fuentes judiciales indicaron que, independientemente de las presuntas denuncias por estafas en su contra, el hombre no será imputado por simular su desaparición, pero deberá hacerse cargo de los gastos generados por el operativo puesto en marcha.