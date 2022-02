miércoles, 23 de febrero de 2022 13:16

El próximo viernes 23 de febrero Alberto Fernández viajará a Corrientes para recorrer las zonas afectadas por los incendios. El gobernador Gustavo Valdés informó que lo acompañará durante su visita.

A propósito de ello, el senador nacional de Corrientes por el Frente de Todos (FdT) Carlos "Camau" Espínola aseguró hoy que el presidente Alberto Fernández "está comprometido en dar soluciones" ante los incendios forestales que afecta a esa provincia, y afirmó que la ciudadanía "quiere soluciones y no discusiones políticas" ante la situación que afecta a ese jurisdicción.



"Queremos soluciones, no discusiones de la política. Por eso no hay que mezclar la política en esta compleja situación", dijo Espínola esta mañana en declaraciones a Télam Radio.



Además contó que en el encuentro que tuvo con el presidente Alberto Fernández, el mandatario le pidió que transmita "a los correntinos que acá no pasa por ver si es un sector político o el otro" el que se beneficia con llevar soluciones, y aseguró que el Gobierno "queremos dar respuestas y trabajar de manera eficiente".



El legislador subrayó que el "gran desafío" es contar con "las ayudas, y todos los mecanismos que tenga el Estado Nacional para que el sector productivo se recupere de manera rápida".



En ese sentido deseó "trabajar para que en cualquier situación de estas características, tanto en mi provincia como en otras" redunde en " un impacto positivo y rápido", a la hora de encontrar una resolución.



Espínola remarcó que en su paso por la Casa Rosada vio al presidente "muy informado" sobre los incendios y "dispuesto a trabajar y no entrar en discusiones" por lo que el legislador insistió en que "no mezclemos la política mientras están sufriendo los correntinos".



Por otra parte, el otrora medallista olímpico indicó que "el cambio climático es un tema a discutir, una agenda que el Presidente está planteando" y agregó que "hoy son los incendios, pero un futuro tendremos probablemente inundaciones".