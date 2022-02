Perczyk: "el objetivo del Gobierno es que los docentes no pierdan ante la inflación"

martes, 22 de febrero de 2022 09:47

El Ministro de Educación, Jaime Perczyk, se mostró hoy "absolutamente optimista" en relación al ofrecimiento de un aumento salarial del 45,4 por ciento para los docentes formulado por el Gobierno para la paritaria nacional del sector, y consideró que la meta del Ejecutivo es que "los trabajadores no pierdan poder adquisitivo ante la inflación".



"Queremos que todos los trabajadores ganen lo que el Estado pueda pagarles. Estoy absolutamente optimista. Creo que los gremios van a valorar la propuesta y tengo una expectativa muy grande. Entre esto, la vacunación, los libros que estamos distribuyendo en las escuelas y las computadores de Conectar Igualdad creo que tenemos un buen panorama por delante", señaló Perczyk en declaraciones a la radio AM 750.



El Gobierno nacional anunció que le propuso a los gremios docentes un incremento salarial del 45,4% a pagar en cuatro tramos para los docentes y eleva el salario mínimo a $50.000 a partir del 1 de marzo y a $60.000 en septiembre.



En ese sentido, el ministro destacó que la propuesta presentada obedece a un principio "doctrinario para el Gobierno" en el que se busca que los trabajadores "no pierdan frente a la inflación".



"Estamos muy satisfechos, expectantes y muy contentos de que podamos hacer este esfuerzo y que tengamos otra tarea hecha para que el 2 de marzo haya 15 millones de chicos en las aulas", afirmó Perczyk.



Además, el titular de la cartera educativa consideró como "necesario recomponer el mercado interno" del país y destacó la necesidad de recuperar en términos salariales "lo que se perdió durante los cuatro años del gobierno de Mauricio Macri".



Por otra parte, Perczyk aseguró que en el entendimiento que se alcanzó con el FMI "no están en discusión" los regímenes especiales de los aportes jubilatorios de los docentes de la educación obligatoria, universitaria e investigadores.



"Los docentes tenemos leyes que plantean cómo es nuestro aporte jubilatorio para lo cuál hacemos aportes especiales y eso no está en discusión", completó.