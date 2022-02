Horóscopo: estos 3 signos deberán cuidarse de comprar cosas innecesarias

martes, 22 de febrero de 2022 20:40

Se termina febrero y en este mes más corto que de costumbre, hay bolsillos que aún siguen teniendo dinero pero ¡cuidado, a no malgastarlo!. Son tiempos difíciles y muchas veces es preferible ahorrar antes de gastar lo que se tiene. Sin embargo hay 3 signos que están más en juego que otros en materia de finanzas.

GÉMINIS

Bien los resultados de estudios, exámenes o situaciones de las que esperan noticias en este día positivo. Hay inconvenientes del pasado que llegan a su fin abriéndoles las puertas de mejoría en varios aspectos. Soluciones de la mano de las finanzas en este día de recompensas pero ¡cuidado! no por eso va a malgastar el dinero. Tenga mucho cuidado con lo que compra y piense ahora en sólo lo necesario

LEO

Pausada jornada con esperas y llamados que quizás no se den. La vida es equilibrada en sus tiempos, hay que aceptar que es así, no todo es cuando queremos o esperamos. Por algo se dan o no se dan las cosas leoninos. Busquen la tranquilidad, es más fácil de lo imaginado.

ACUARIO

Ayuda en un momento clave en el área de las finanzas. Hay que vigilar los gastos y tratar de prescindir de adquirir cosas innecesarias. Vuelo emocional y sensación profunda a la vez en los afectos, muy posibles nuevas uniones en el plano afectivo. Aguateros comprometiéndose.