Aerolíneas reprogramaron vuelos por la medida de fuerza de los controladores

martes, 22 de febrero de 2022 10:52

La compañía aérea nacional Aerolíneas Argentinas informó hoy que, debido al paro de controladores aéreos dispuesto para hoy, algunos vuelos debieron ser reprogramados, por lo que solicitó a quienes viajen que confirmen los horarios modificados antes de concurrir al aeropuerto.



"En un nuevo día de paro de controladores, queremos informar a nuestros pasajeros que reprogramamos todos los vuelos afectados de @Aerolineas_AR dentro del margen de las dos horas. Les pedimos revisar sus correos electrónicos o ver el estado de su vuelo en http://aerolineas.com.ar", indicó el presidente de la empresa estatal, Pablo Ceriani, en su cuenta de Twitter.



En la jornada de hoy, Aerolíneas debió reprogramar 103 vuelos, de los cuales 38 se adelantaron en sus horarios originales y el resto se los programó con un atraso de dos horas respecto al horario previsto inicialmente.



Del total de vuelos reprogramados por la compañía de bandera, sólo dos son internacionales, uno con destino a Santiago de Chile y otro a Montevideo.



A su vez la empresa low cost JetSmart reprogramó 51 vuelos, en un esquema que se repetirá tanto mañana como pasado mañana, pero sin que se hayan dispuesto cancelaciones.



Por su parte, la otra low cost que opera en el Aeroparque Jorge Newbery, Flybondi, informó que, ante la continuidad de las medidas de fuerza realizadas por la Asociación de Técnicos y Empleados de Protección y Seguridad a la Aeronavegación (Atepsa), la compañía debió reprogramar parte de su operación correspondiente a los días 22, 23 y 24 de febrero.



Las reprogramaciones comprenden un total de 46 vuelos y afectan a 8.234 personas, según indicaron fuentes de la empresa a Télam.



Aclararon que los pasajeros impactados ya fueron notificados, pero que, de todos modos, podrán chequear el estado de su vuelo en su reserva en www.flybondi.com.



Los controladores aéreos llevan adelante la suspensión de las autorizaciones de despegue de vuelos comerciales, carga y aviación en reclamo a "garantizar la seguridad operacional de los vuelos en todo el país", según indicaron oportunamente, en un comunicado.



Si bien aclararon que "las acciones gremiales no afectarán los servicios durante el inicio y el fin del Carnaval para garantizar la importante fuente de ingresos para los sectores vinculados con el turismo y el descanso esperado por quienes planificaron sus viajes durante estas fechas", la medida, que tuvo su inicio el viernes de la semana pasada, fue duramente criticada por las aerolíneas y desde el sector turístico.



"Las medidas de fuerza anunciadas por los controladores aéreos pertenecientes a Atepsa, en medio de esta exitosa temporada de verano, no sólo perjudican a miles de pasajeros sino también a toda la industria turística que espera la llegada de más visitantes", dijo en las últimas horas el presidente de Aerolíneas Argentinas, Pablo Ceriani.



Las críticas a la medida gremial llegaron también de parte de Aldo Elías, vicepresidente de la Cámara Argentina de Turismo, quien había dicho que el paro se da "en un momento en el que la actividad turística brinda su aporte a la economía del país con esta reactivación que viene de dos años muy difíciles".



También, la medida de fuerza fue criticada por la presidenta de la Empresa Argentina de Navegación Aérea (EANA), Gabriela Logatto, quien cuestionó que se realice "en plena reactivación del sector aeronáutico", aunque subrayó que "la seguridad operacional está garantizada".



Por su parte, el CEO de Flybondi, Mauricio Sana, se pronunció también en contra de la medida de fuerza anunciada por los controladores aéreos y reclamó "trabajar en conjunto" para prevenir las acciones que afectarán las operaciones aéreas.



"En una Argentina en reinicio, la conectividad aérea es fundamental y la construimos entre todos, las aerolíneas, los organismos reguladores, los administradores, los concesionarios, los ministerios, los pasajeros, etc, todos Somos trabajadores”, manifestó el directivo.