Guzmán afirmó que el acuerdo con el FMI será enviado al Congreso "con todos sus detalles"

miércoles, 16 de febrero de 2022 11:47

El ministro de Economía, Martín Guzmán, aseguró hoy que el proyecto sobre el acuerdo con el FMI será enviado al Congreso por el Poder Ejecutivo con "anexos que contendrán todos los documentos" y "detalles" del entendimiento alcanzado con el organismo de crédito multilateral para reestructurar la deuda de US$ 45.000 millones contraída por la administración de Mauricio Macri.



"La idea de que va a haber documentos secretos es un sinsentido. Una vez concretado el acuerdo a nivel staff del FMI, se enviará al Congreso de la Nación un proyecto de ley que en sus anexos contendrá todos los documentos que sean la base de ese acuerdo, con cada uno de sus detalles", indicó Guzmán en declaraciones formuladas a Télam.



El programa con el FMI, que está en vías de un acuerdo definitivo con el aval legislativo, va a tener una duración de dos años y medio.



El presidente Alberto Fernández y Guzmán se reunieron el fin de semana pasado en la Quinta de Olivos para analizar los detalles de las discusiones técnicas con el Fondo para cerrar en las próximas semanas la carta de intención para implementar el nuevo programa por la deuda de US$ 45.000 millones.



Fue luego que el vocero del FMI, Gerry Rice, aseguró que el organismo pretende alcanzar un "acuerdo definitivo lo más rápido posible" entre ambas partes, que ya tiene entendimientos previos en materia de subsidios a la energía y financiamiento externo.



La letra del acuerdo preliminar prevé una reducción del déficit fiscal primario que arrancará con un 2,5% este año, bajará al 1,9% en el 2023 y llegará al 0,9% en el 2024.



Se acordó, además, que el financiamiento monetario sea del 1% del PBI este año, para luego bajar al 0,6% en el 2023 y se reduzca a cero en el 2024, con el objetivo de converger en una situación en la cual no haya más financiamiento sistemático del Banco Central al Tesoro.



El financiamiento será de US$ 44.500 y se irá desembolsando una vez aprobadas las revisiones de las cuentas públicas que hará el FMI en forma trimestral.



También se plantea un objetivo de acumulación de reservas internacionales, con una meta de incremento de US$ 5.000 millones para este año.