Frigerio afirmó que JxC "será responsable" ante el acuerdo con el FMI

miércoles, 16 de febrero de 2022 09:48

El diputado nacional Rogelio Frigerio (Juntos por el Cambio-Entre Ríos) aseguró hoy que la oposición será “seria y responsable” cuando se trate en el Congreso el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), porque de esa forma se evitarán “males mayores”, aunque advirtió que la coalición no votará el entendimiento si incluye "una suba de impuestos".



"Siempre y cuando no haya aumentos de impuestos, la oposición va a ser seria y responsable, porque somos conscientes de que el acuerdo evita males mayores”, señaló Frigerio en declaraciones a Radio Mitre.



De esta forma, el exministro de Interior durante el gobierno de Cambiemos adelantó la postura que asumirá cuando el entendimiento con el organismo de crédito se debata en la cámara baja, pero indicó que los integrantes de las bancadas de JxC no conoce aún “la letra chica” del acuerdo, y evaluó que “hay muchísima improvisación de parte del Gobierno".



“Tengo un compromiso con los entrerrianos de no levantar la mano en el Congreso para crear o aumentar impuestos. Es más, creo que tenemos que trabajar para generar alivio fiscal al sector privado, a las Pymes, a los sectores productivos", puntualizó Frigerio.