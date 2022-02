Una provincia eliminó el uso obligatorio de barbijo para alumnos de Primero y Segundo grado

lunes, 14 de febrero de 2022 16:26

El Gobierno de Jujuy presentó hoy el esquema educativo y sanitario que se implementarán en el ciclo lectivo 2022 que comenzará el 2 de marzo para garantizar la "presencialidad plena" en las aulas, en el cual los alumnos de primero y segundo grado quedarán exceptuados del uso obligatorio del barbijo.



"Retomamos la normalidad con el esquema planteado, con los criterios rectores que surgen de los Consejos Federales tanto de educación como de salud. Esa articulación nos permite llevar adelante los principios básicos para garantizar la presencialidad plena", dijo hoy el gobernador jujeño, Gerardo Morales, en una conferencia de prensa brindada en la Casa de Gobierno provincial.



El mandatario aludió al protocolo basado en "asistencia cuidada, vacunación, uso del barbijo, ventilación, higiene y limpieza y distancia", para afrontar la pandemia del coronavirus.



Refirió que en Jujuy se puso en marcha el Primer Diagnóstico Provincial de Aprendizajes denominado "Saber Más" que "nos va a dar una radiografía de cómo estamos" y cuyo resultado será presentado "a fines de marzo".



"No tenemos buenas expectativas por el impacto de la pandemia en el 2020 y 2021", dijo Morales, y añadió que este trabajo "se suma a los sistemas de evaluación que puso en marcha el Gobierno Nacional".



Por su parte el ministro de Salud jujeño Antonio Buljubasich, indicó que el protocolo elaborado en consenso entre Salud y Educación apunta, principalmente, a que los alumnos que concurran a clases y puedan tener un "aula cuidada" y recomendó que "los niños, niñas y adolescentes con síntomas de covid, sean positivos o contactos estrechos no asistan a la escuela y sigan las recomendaciones que se sigue habitualmente para la población general".



Respecto al avance del plan de vacunación, indicó que "tenemos como meta llegar y estamos cerca del 75% de vacunación en niños de 3 a 11 años con primera dosis y 60% con segunda dosis, mientras que entre 12 a 19 años es de 80% y 60%", respectivamente.



Por otro lado, afirmó que "es obligatorio el calendario nacional de vacunación, no así el de covid-19".



"Como provincia no compartimos estrictamente" el protocolo surgido en el Comité Federal de Salud dado que en Jujuy el uso del barbijo no será obligatorio en primero y segundo grado de la primaria, y se analiza lo mismo para tercero y cuarto año, según se anunció.



"La lecto-escritura y el aprendizaje en los primeros años de la escuela, 6 o 7 años es muy importante por la visualización de la vocalización", explicó.



Por último, de cara al inicio de las clases en Jujuy, "se vienen tomando todos los recaudos y dispositivos necesarios", señaló la ministra de Educación de la provincia, María Eugenia Bovi, y destacó las labores de mantenimiento y de refacción integral que se llevan adelante en los establecimientos educativos además de las tareas de desmalezamiento.