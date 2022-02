Dolor por la trágica muerte de Luciano, hijo de una sanjuanina: "ya nada es igual; no lo puedo aceptar"

lunes, 14 de febrero de 2022 19:12

El pasado 25 de enero cambió todo para una familia de la ciudad de Córdoba y también para una sanjuanina. Luciano Aranda Araya tenía 14 años y estaba jugando en una plaza de barrio Alto Alberdi, en la provincia mediterránea, cuando sufrió una descarga eléctrica mortal al tocar un poste de alumbrado público. Su hermano de 12 años y sus amigos vecinos fueron testigos de la tragedia. Era hijo de Verónica Araya, una sanjuanina que falleció años atrás y luego de ese golpe, sus dos hijos y su viudo se mudaron a Córdoba.

Su papá Vladimir Aranda aún no encuentra explicaciones y habló ante Canal 12 de Córdoba. Asegura debe ser fuerte por su otro hijo: “Él vio todo. Se hace lo que se puede. Todos estamos preparados para perder a alguien, pero esto es distinto. Una cosa es perder un familiar que está enfermo y que ha vivido algo y otra muy distinta es mandar a un hijo a una plaza y que no vuelva más”.

Noticias Relacionadas La trágica muerte de un adolescente en Córdoba enlutó a una familia sanjuanina

Y agregó: "yo tengo el hermano y tengo que pelear por ese chico. No puedo aceptar... Paso por la habitación de él, me paro y miro el trofeo, las cosas y el futuro que tenía. Era buen chico, buen estudiante, buen hijo y muy compañero y de su hermano. Nada ni nadie me va a devolver a mi hijo".

Vladimir detalló que "su hermano de 12 años está siendo asistido desde el primer momento desde la secretaría de Políticas Sociales, por un grupo de psicólogas y asistentes. Él vio todo, lo vio caer. Tengo compañeros de Ejército y sus familias que me lo piden y así lo hago", refiriéndose a que trata que el chico se distraiga.

Sobre lo que pasó, afirmó: "de que hubo negligencia, hubo negligencia. Siento la ausencia de mi hijo y la lucha, cuando esté más entero y mejor, me voy a poner a disposición y también en contacto con una ONG que trabaja en verificar las plazas; hay varias que se han "apagado" por riesgos".