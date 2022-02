Mató a su bebé de 3 meses, lo arrojó a una zanja y fingió un secuestro

domingo, 13 de febrero de 2022 10:44

En 2013, Micaela Roxana Díaz (26) asfixió a su hijo de tres meses hasta matarlo y luego arrojó su cuerpo en una zanja. Este año podría recuperar la libertad tras cumplir parte de su pena en prisión.

Cuando se conoció el caso en mayo de ese año, Santiago del Estero no salía de la conmoción. Una joven de 18 años denunció que dos sujetos habían secuestrado a su pequeño bebé Alejo y se lo habían llevado en un auto rojo. Mientras la policía lo buscaba intensamente, Díaz lo encontró a 100 metros de su casa, en el interior de un zanjón en el barrio Boca y con una bolsa plástica en la cabeza.

La declaración de la joven comenzó a caer en varias contradicciones y acorralada confesó: ella había matado a su hijo. De inmediato quedó detenida y tras un intento de suicidio fue hospitalizada.

Durante el juicio la joven volvió a reconocer el hecho. Dijo que lo hizo "porque me sentía sola por parte de mi familia y del padre del bebé". Díaz, de por entonces 18 años aseguró que no tenía plata para mantenerlo y no supo cómo seguir adelante.

En 2016 fue condenada a prisión perpetua por homicidio calificado por el vínculo, pero tras la apelación de la defensa, la condena se redujo a 8 años. En 2022 se cumplirá la sentencia y recuperaría la libertad.

“Sé que Dios me ha perdonado. Estoy arrepentida de corazón, por algo dije la verdad, si no hubiera seguido diciendo cosas que no son, por algo me estoy haciendo cargo”, sostuvo durante el juicio la joven.

Fuente: MDZ