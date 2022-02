Complicaciones: anunciaron paro en paso fronterizo Los Libertadores

martes, 1 de febrero de 2022 14:31

Trabajadores aduaneros de Chile anunciaron un paro nacional de actividades después de que el Gobierno decidiera flexibilizara los protocolos Covid-19 a camioneros en el paso fronterizo Los Libertadores, que une a la provincia de Mendoza con la provincia chilena de Los Andes, y pidieron la intervención de la Cancillería chilena para dar solución a la problemática.



Justo Sánchez, director nacional de la Asociación Nacional de Funcionarios de Aduanas de Chile (Anfach), dijo que debido a esta flexibilización estarían ingresando al país transportistas con resultados de test PCR negativo con más de 72 horas de antigüedad y, a estos, se les aplica exámenes de antígenos de forma aleatoria, medida que consideran insuficiente, según consiga el diario local El Mercurio.



No obstante, el gremio de trabajadores de las aduanas chilenas, denunció que se han detectado falsificaciones de test PCR, motivo por el cual fueron detenidos dos funcionarios de salud del Hospital Largomaggiore que los vendían en Mendoza, Argentina.



Por otra parte, la Anfach rechazó "tajantemente" las medidas adoptadas por el Gobierno chileno, al argumentar que son producto de las presiones de la Asociación Camioneros Unidos de Mendoza, que habrían amenazado con bloquear todos los pasos fronterizos entre Chile y la Argentina.



El presidente de Anfach, Mauricio Soudre, dijo en un comunicado que "esta flexibilización que ha hecho el Gobierno de Chile es ceder ante las presiones del nivel económico. Lamentamos esa situación y llamamos a enmendar el rumbo".



Ante esta situación, el dirigente de Anfach solicitó la intervención de la Cancillería chilena "para zanjar el conflicto, y llamó al Gobierno a no ceder ante presiones internacionales" porque operar bajo estas condiciones supone un riesgo sanitario para sus trabajadores.



"Llamamos a la Cancillería a hacer cumplir esos acuerdos internacionales, nos hemos movilizados por el alto índice de contagios en el país trasandino porque más de 100.000 casos diarios (de Covid-19) no nos otorga certeza de que nuestros funcionarios que se encuentran en la línea estén resguardados para un debido control antes del circuito de revisión", dijo Soudre.



Según la Anfach, en un lapso de ocho horas ingresaron a Chile 150 camiones, pero sólo 40 de los transportistas fueron sometidos a un test de antígenos y 12 de ellos fueron casos positivos.



Además, establecieron que hay dos casos sospechosos de contagio entre los trabajadores durante las 24 horas siguientes.



Sin embargo, desde el Gobierno chileno aseguran que los protocolos se han respetado.



El delegado presidencial en la localidad de Los Andes, Raúl Fuhrer, afirmó que "tanto los usuarios como vehículos de carga han ingresado de forma ordenada y sin inconvenientes".



"Los servicios están operando con normalidad, se ha realizado una revisión exhaustiva de la documentación y puesto énfasis en cumplir cada uno de los acuerdos alcanzados con los gremios para resguardar la salud y el bienestar", dijo la autoridad al diario El Mercurio.