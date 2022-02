Brutal crimen en Mendoza: lo apuñalaron y mutilaron los genitales

martes, 1 de febrero de 2022 11:33

Un hombre de unos 40 años fue encontrado asesinado de varias puñaladas en un sector del parque Palmira, en la localidad mendocina de San Martín, informaron hoy fuentes policiales y judiciales.



El hecho ocurrió anoche, cerca de las 20, en el parque ubicado en esa localidad situada a unos 48 kilómetros de la capital provincial, donde fue hallado el cadáver de un hombre aún no identificado, indicaron las fuentes.



De las primerias pericias surgió que los serenos del parque, en su recorrido habitual, hallaron el cuerpo tendido en el suelo visiblemente herido y sin signos vitales, por lo que dieron aviso a la línea de emergencias 911.



Un móvil policial llegó hasta la zona y los efectivos constataron la presencia de un cuerpo con varias heridas de arma blanca, por lo que resguardaron la escena hasta la llegada de una ambulancia del Servicio de Emergencia Coordinado (SEC), cuyos médicos confirmaron la muerte.



De acuerdo al informe de los profesionales, la víctima presentaba “un corte profundo en el cuello que traspasaba la tráquea, además de otras seis heridas de arma blanca en el rostro, una herida en mano derecha, ocho heridas cortante en el abdomen, el cráneo y las partes íntimas”, detallaron los voceros.



Fuentes policiales indicaron que el cuerpo aún no fue identificado y no está en la base de datos, por lo se cree que el hombre puede ser de otra provincia.



Tampoco se determinó por el momento que haya alguien buscado con esas características, por lo que continua la investigación con el objetivo de identificarlo.



Asimismo los pesquisas no descartan ninguna hipótesis de investigación sobre la muerte del hombre, que lleva adelante la fiscalía de esa jurisdicción.