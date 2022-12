Hallaron el cadáver de una mujer en un desagüe de Berisso

jueves, 29 de diciembre de 2022 00:44

El cadáver de una mujer en avanzado estado de descomposición fue hallado hoy en un desagüe de la ciudad bonaerense de Berisso, informaron fuentes policiales. El cuerpo fue hallado esta tarde, en un zanjón de la calle 66 a metros de la desembocadura del Rio de la Plata, en dicha ciudad del sur del Gran Buenos Aires, por un recolector de residuos que se acercó a cumplir con su trabajo.



El hombre dio aviso a la Policía, que tras dirigirse al lugar constató que el cadáver flotaba sobre el desagüe cloacal, en avanzado estado de descomposición. Se trata del cuerpo de una mujer joven, con el torso descubierto y varios tatuajes, quien aún no pudo ser identificada, desconociéndose también las causales de muerte.



Una fuente policial explicó que "a simple vista no se ven heridas de arma blanca o de arma de fuego, habrá que esperar qué surge de la operación de autopsia". "Ya se rastreó pedidos de averiguación de paradero de esta zona y no hay nada, aún no pudimos identificar a esta mujer. Su cuerpo tiene varios tatuajes que suponemos pueden ayudar a saber de quién se trata", precisó el vocero.



El cuerpo de la mujer fue trasladado a la morgue policial para su autopsia, ordenada por la fiscal penal interviniente, Cecilia Corfield, a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 15 del Departamento Judicial de La Plata.