Alberto Fernández calificó como "torcido" el fallo de la Corte Suprema de Justicia

miércoles, 28 de diciembre de 2022 21:34

El presidente Alberto Fernández calificó hoy como "torcido" el fallo de la Corte Suprema de Justicia que obliga al Gobierno nacional a devolverle a la Ciudad los fondos coparticipables.

"Lo que ha hecho la Corte es algo torcido, no es derecho", enfatizó Fernández en diálogo con C5N y argumentó: "Es todo una locura. Si cumplo con el fallo de la Corte, incumplo con la ley de Presupuesto que dice que no pague".

En ese marco, el jefe de Estado precisó: "Para poder cumplir con un fallo tengo que tener los recursos para poder afrontarlo. La solución que tengo es que el Congreso me amplíe el Presupuesto, o cree nuevos impuestos, pero la sentencia es incumplible en los términos que la Corte ha dicho".

"La única forma que tengo de cumplir, para que vean mi buena voluntad de no levantarnos contra el Poder Judicial, tengo un remanente de bonos que puedo afectar al cumplimiento de lo que usted pide. Y esto se tradujo en que el viernes dijeron que yo había desobedecido la sentencia. Y después dijeron que la cumplí. Y luego Larreta dijo que me iban a denunciar por no haberla cumplido", cuestionó.

Para Fernández, en el fallo la Corte se extralimitó "de un modo modo muy peligroso y grave", pero sostuvo que la solución no pasa por la cantidad de miembros sino que "se necesita que retomen la senda del derecho".

"Todavía estoy esperando que un juez investigue la responsabilidad de (el expresidente Mauricio) Macri en el Correo, en la toma de la deuda, en la venta de las acciones de la empresa de Autopista del Sol y en el contrabando de armas a Bolivia en pleno golpe de Estado", apuntó.

En cuanto al accionar de la Justicia, retrucó: "Estoy harto de leer sentencias sin razonabilidad jurídica. La Corte ha dictado una serie de fallos que son directamente una intromisión a otros poderes".

"Los argentinos revisamos el funcionamiento del Poder Legislativo cada dos años. Del Ejecutivo cada cuatro años. Ahora, ¿Cuándo vamos a revisar el funcionamiento del Poder Judicial?", interpeló.

Consultado sobre la posibilidad de impulsar un juicio político contra los jueces de la Corte, sostuvo: "Estamos estudiando la situación. El Presidente no tiene entre sus funciones promover el juicio político. Yo la verdad estoy viendo con mucha preocupación lo que está pasando y se lo he planteado a los gobernadores".

"En esa reunión planteé que era imposible de pagar la sentencia. Estamos todos de acuerdo en que es incumplible en los términos planteados. Digámoslo y anunciemos que vamos a recurrir este fallo porque tiene una serie de elementos que lo hacen muy vulnerable", señaló acerca del encuentro que encabezó días en la Casa Rosada.

En referencia al rol de la oposición, Fernández subrayó: "Lo que he vivido con esta oposición pocos lo han vivido. Ha sido una constante de querer paralizar al Gobierno, de querer llevar al Presidente y al país a un callejón sin salida".

"Desde la hora cero. Nos denunciaban porque no compramos la vacuna Pfizer. Me acusaron de haber pedido coimas para comprar la vacuna Pfizer. Que la Sputnik no estaba probada", graficó.

Asimismo, planteó que "la decadencia que estamos viviendo es el resultado de Cambiemos en el poder y de Juntos por el Cambio en la oposición".

"Ellos construyeron esta justicia miserable, hicieron el sistema de denigración de personas permanentemente, generaron un sistema mediático que condenara a las personas antes de que la justicia se decida y cuidan el sistema que han creado actualmente como oposición para que nadie los toque", sentenció.