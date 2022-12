CAME: las ventas en los comercios minoristas bajaron 1,8% esta Navidad

domingo, 25 de diciembre de 2022 12:46

Las ventas en comercios minoristas relacionadas con la Navidad registraron una baja de 1,8% respecto al año pasado, según un informe elaborado por la Confederación Argentina de la Mediana Industria (CAME). La entidad pyme, en un comunicado, señaló que "más allá de las restricciones en el presupuesto familiar que viene desalentando las ventas minoristas, esta Navidad tuvo una menor cantidad de días hábiles para realizar compras con respecto a la del año pasado, situación que explica parte de este resultado".



"El feriado del martes 20 por el título de la Selección Argentina en el Mundial de Qatar y la final del domingo 18, quitaron jornadas de consumo", argumentó CAME. Esta situación, según la entidad, quedó reflejada en la cantidad de gente que salió a realizar las compras a último momento, en base al movimiento registrado el sábado 24 diciembre.



De los 6 grandes rubros relevados, crecieron Cosmética y Perfumería (+2,1%), Equipos de audio, video, celulares y accesorios (+4,2%) y Jugueterías (+3,4%) y cayeron Calzados (-5,1%), Indumentaria (-14,4%) y Librerías (-7,5%). En esta Navidad, al 76,8% de los comercios medidos les fue igual o mejor de lo esperado, 3,6 puntos porcentuales por encima del año pasado (73,2%), aunque incidió que las expectativas en estas fiestas eran moderadas.



Por los márgenes más ajustados y cierta incertidumbre sobre los costos de reposición de la mercadería post-fiestas, en esta oportunidad hubo escasez de promociones: solo la mitad de los negocios de la muestra realizó alguna, cuando en 2021 casi el 70% de estos ofrecieron algo.



CAME precisó que el ticket promedio se ubicó en $9.410, con el monto más elevado en Audio, video, celulares y accesorios ($10.985) y el más bajo en Librerías ($5.222).